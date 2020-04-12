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Gözü gibi baktığı "Moçar"ı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Mallıca köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Mehmet Şanlı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, büyükbaş hayvanını bağışladı - Şanlı: - "Hayvanımı verdiğim için hiç üzülmüyorum. Gönüllü veriyorum. Hayvanım şu an gebe. Ben de bu bağışla devletimize destek vermek istedim"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Mallıca köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Mehmet Şanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, "Moçar" adlı büyükbaş hayvanını bağışlayarak destek verdi.

Doğduğu andan beri büyükbaş hayvanına gözü gibi bakan Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moçar" ismini verdiği ineğini devlete bağışladığını söyledi.

Moçar'ı 6 bin 500 liraya başka bir hayvan yetiştiricisine sattığını anlatan Şanlı, bu parayı daha sonra köye gelen kaymakamlık görevlilerine, ilgili banka hesabına yatırılması için teslim ettiğini bildirdi.

Hayvanını verdiği için hiç üzülmediğini belirten Şanlı, "Gönüllü veriyorum. Hayvanım şu an gebe. Ben de bu bağışla devletimize destek vermek istedim. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Her zaman devletimizin yanındayız." diye konuştu.

- "Tüm köy halkı olarak devletimizin yanındayız"

Mallıca Köyü Muhtarı İrfan Karayokuş ise köylerinden böyle bir bağışta bulunulmasının kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Kampanyaya, karınca kararınca yardım etmeye çalıştıklarını dile getiren Karayokuş, "Mehmet Şanlı'nın yardımından dolayı Sayın Kaymakamımız Ömer Tekeş de çok memnun oldu. Tüm köy halkı olarak devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağış Mehmet Şanlı Milli Dayanışma Kampanyası

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