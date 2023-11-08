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Gözü korkmak nasıl yazılır? Gözü korkmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

09.10.2023 18:33 | Son Güncelleme:
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Deyimler, kültür ve dil içerisinde önemli bir yer tutar. Gözü korkmak deyimi de Türkçede sıklıkla kullanılan deyimlerden birisi konumundadır. Toplum içerisinde çok fazla kullanılan ‘gözü korkmak’ gibi deyimlerin doğru yazım biçimleri deyimler sözlüğü sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Deyimlerin anlamları ile birlikte nasıl yazılması gerektiği de merak edilen konulardandır. Yazılışı merak edilen deyimlerden biri de ‘göze korkmak’tır. Gözü korkmak nasıl yazılır? Ayrı mı, birleşik mi?

Teknolojinin ilerlemesiyle hayat akışı daha hızlı hale geldi. Hızlı akış ise kişilerin kitap okuma sabrını olumsuz etkileyerek, kitap okuma oranlarının düşmesine neden oldu. Teknolojinin nimetlerinden biri olarak internet mecraları üzerinde pek çok insan istediği yazıyı paylaşabiliyor. Ancak kişilerin kolaylık paylaşım yapabildiği bu platformlarda sıklıkla imla hataları yapıldığı görülüyor. Yazım yanlışlarının pek çok insan tarafından tekrarlanması ise bilgi kirliliğinin yayılmasına neden oluyor. Dil kurallarına uygun bir biçimde konuşup yazmak isteyen kişiler gözü korkmak gibi deyimlerin doğru yazılışı nasıl olmalıdır sorusunu soruyor.

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Gözü korkmak nasıl yazılır?

Deyimler, yaşanan durum ve olayları kısa yoldan anlatmak için kullanılan, genellikle mecaz anlamlı sözcük veya cümlelerdir. Türkçe, oldukça fazla bulunduğu zengin ve kültürel birikimi yüksek bir dildir. Deyimler özellikle gündelik hayatta sıklıkla kullanılırlar ve anlamlarıyla birlikte doğru yazım biçimleri de deyimler sözlüğünde kolaylıkla bulunabilir. Gözü korkmak TDK anlamı ‘daha önce geçirdiği kötü bir denemeden sonra birinden veya bir şeyden zarar gelebileceği kanısına varmak’ olarak açıklanır. Söz konusu deyim iki kelimenin birleşmesiyle oluşur. Bu tür sözcük kalıpları ifade ettiği anlam bozulmadan, belirlenen kurallara dikkat edilerek yazılmalıdır. Gözü korkmak yazımı ayrı olması gereken bir deyimdir. Buna göre ‘gözükormak’ biçimindeki yazım şekli yazım yanlışı olarak kabul edilir.

Gözü korkmak bitişik mi yazılır?

Türkçede bulunan her sözcük, deyim ve sözcük öbekleriyle ilgili belirlenen kurallar mevcuttur. Dolayısıyla doğru yazım şekilleri konusunda bilgi sahibi olmadan, bunları farklı şekillerde kaleme almak kabul edilemez. Gözü korkmak doğru yazılışı TDK yazım kılavuzlarında belirtilmiştir. Buna göre ‘gözü korkmak’ deyimi ayrı yazılmalıdır. Ayrıca TDK tarafından belirlenen kurallara göre Türkçede yer alan deyimler ayrı yazılır.

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Gözü korkmak ayrı mı yazılır?

Atasözleri ve deyimler hayatın içindeki olgulardan faydalanan, fakat sıklıkla mecaz anlamdaki sözlerdir. Birleşik fiiller de iki veya daha fazla kelimenin birleşmesiyle oluşan, eylem ifade eden sözlerdir. Gözü korkmak deyimi de bu tanıma uyar. Türkçede yer alan her kelime ve kelime öbeğinin doğru yazılışı konusundaki en güvenilir kaynak TDK yazım kılavuzu ya da TDK genel Türkçe sözlüğüdür. Bu sözlüklere göre ‘göze korkmak’ ayrı yazılması gereken bir deyimdir. Kısaca, gözü korkmak deyiminin doğru ve yanlış yazım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • Gözü korkmak (doğru kullanım)
  • Gözükorkmak (hatalı kullanım)
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