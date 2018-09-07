Gözümüz hazır korkmuşken: Et yemeği bırakınca vücudunuzda neler olur?

Pollsters isimli bir araştırma şirketinin çalışmalarına göre yetişkinlerin %29'u et tüketimi azaltmış durumda. Bu kitlenin %9'u eti tamamen bırakmak istediklerini belirtmiş. Geriye kalan %3'lük kısım ise doğrudan vejetaryen veya vegan olmuş durumda.

Yapılan araştırmaların sonucu kimine göre son derece şaşırtıcı olabilir; et tüketmeyen kişiler daha sağlıklı!

Kilo vermek kolaylaşıyor

George Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre et yemeyi bırakıp vejetaryen olanların yaklaşık 4,5 kilo verdiklerini ortaya koydu. Şunu da belirtmekte fayda var; bu kişiler aldıkları kalorinin ve egzersiz yapıp yapmadıkları dikkate alınmamış...

Araştırmayı gerçekleştiren ekipten Neal Barnard; “Otçul beslenmenin egzersiz rutininizi artırmadan ve aldığınız kalorileri almadan kilo vermenizi sağladığı bu araştırmanın en önemli sonucu” diyor.

Kansere yakalanma riski azalıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre salami sucuk, pastırma vb. işlemiş ürünler vücudumuza sigarayla eş değer zararı veriyor ve sigarayla aynı kategoride kansorejen olarak belirtiliyor. Sigara içmemek sizi rahatlatabilir ancak ne yazık ki yediklerinizi de gözden geçirmelisiniz. Sadece 50 gram işlenmiş et ya da iki dilim pastırma tüketerek bağırsak kanseri riskinizi yüzde 18 oranında artırabilirsiniz.