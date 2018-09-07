YEMEK

Gözümüz hazır korkmuşken: Et yemeği bırakınca vücudunuzda neler olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye'yi panik haline sokan şarbon hastalığından sonra eğer biz hiç et tüketmezsek vücudumuz ne gibi tepkiler verir dedik ve araştırmaya koyulduk. Sonuçlar hiç de fena değil açıkçası...

Gözümüz hazır korkmuşken: Et yemeği bırakınca vücudunuzda neler olur?

Pollsters isimli bir araştırma şirketinin çalışmalarına göre yetişkinlerin %29'u et tüketimi azaltmış durumda. Bu kitlenin %9'u eti tamamen bırakmak istediklerini belirtmiş. Geriye kalan %3'lük kısım ise doğrudan vejetaryen veya vegan olmuş durumda.

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Yapılan araştırmaların sonucu kimine göre son derece şaşırtıcı olabilir; et tüketmeyen kişiler daha sağlıklı!

Kilo vermek kolaylaşıyor

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George Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre et yemeyi bırakıp vejetaryen olanların yaklaşık 4,5 kilo verdiklerini ortaya koydu. Şunu da belirtmekte fayda var; bu kişiler aldıkları kalorinin ve egzersiz yapıp yapmadıkları dikkate alınmamış...

Araştırmayı gerçekleştiren ekipten Neal Barnard; “Otçul beslenmenin egzersiz rutininizi artırmadan ve aldığınız kalorileri almadan kilo vermenizi sağladığı bu araştırmanın en önemli sonucu” diyor.

Kansere yakalanma riski azalıyor

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Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre salami sucuk, pastırma vb. işlemiş ürünler vücudumuza sigarayla eş değer zararı veriyor ve sigarayla aynı kategoride kansorejen olarak belirtiliyor. Sigara içmemek sizi rahatlatabilir ancak ne yazık ki yediklerinizi de gözden geçirmelisiniz. Sadece 50 gram işlenmiş et ya da iki dilim pastırma tüketerek bağırsak kanseri riskinizi yüzde 18 oranında artırabilirsiniz.

Besin eksikliğine dikkat

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Et yemeyi bırakınca vücudunuzda demir, B12 ve D vitamini eksikliği olabilir. Bu gibi sorunları yaşamamak için kontrollü ve dengeli bir şekilde beslenmeye dikkat etmelisiniz. Et yemeyi bırakan bir kişi günlük listesine fındık, yeşil sebzeler, baklagil, soya ürünleri ve yumurtayı eklemeli.

Kalp sorunlarını en aza indirir

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Kırmızı etin fazla tüketimi kolesterolün dengesini bozabilir. Bu da kalp ve damar rahatsızlıkları olarak size döner. Kırmızı etin kalp rahatsızlığıyla ilişkisi aşikar. ABD’deki Lerner Araştırma Enstitüsü’nün araştırmasına göre kırmızı ette de bulunan karnitin, kalp rahatsızlıklarıyla doğrudan ilişki içerisinde ve risklerin artmasına neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et vejetaryen beslenme

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