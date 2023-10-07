Gözyaşları içinde hastalığını açıklamıştı! Dilan Polat son testlerini yayınladı! 'Kendi alanı olmayan doktorlar...'

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile gündemde. Ailesi hakkında hergün yeni bir iddia ortaya çıkan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde hastalığını açıklamıştı.

Dilan Polat sosyal medya hesabı üzerinden testlerini paylaşarak "Pozitif lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana" demişti.

"TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIK DEĞİL"

Gözyaşları içindeki bir fotoğrafını paylaşan ünlü fenomen "Tedavisi olan bir hastalık değil, sadece bastırabiliyorlar. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık, vücudum ağrıyor, çok ağrıyor. Dayanılamayacak ağrılarım var." ifadelerini kullanmıştı.

Dilan Polat, dün akşam ikinci bir test yaptırdığını açıkladı ve sonuçlarını takipçileriyle paylaştı. Polat,"Çok şükür Allah'ım" diyerek sonuçlarının negatif çıktığını ve lupus hastası olmadığını söyledi. '

Ünlü isim 'Bu testler birkaç gruba ayrılıyor. Biz ilk çıktığı gün kendi alanı olmayan doktorlara da danışmıştık biraz kafamız karışmıştı ve çok üzülmüştük' dedi.

Lupus hastalığını öğrendiği ilk gün eşi Engin Polat'ın hüngür hüngür ağladığını hiç unutamayacağını da ekleyen Dilan Polat, "Bir şey var eklemlerle ilgili ama Lupus değil" dedi.

Ardından, kendisine gelen mesajlar için teşekkür ederek "Sağlıktan önemli hiçbir şey yok! İnsan bedenine zarar veriyor!" açıklamasını yaptı.

