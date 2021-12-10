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Gözyaşları sel oldu! İşte Sergen Yalçın'ın veda konuşması

10.12.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yolları ayırdığı Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolculara duygusal bir veda konuşması yaptı. Antrenman sahasında futbolculara seslenen deneyimli hoca, "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın." dedi. Sergen Yalçın'ın bu konuşmayı yaparken gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

Gözyaşları sel oldu! İşte Sergen Yalçın'ın veda konuşması

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılara geçen sezon çifte kupa getiren deneyimli hocanın takıma veda konuşması duygusal anlara sahne oldu.

"BEŞİKTAŞ'I YENİDEN AYAĞA KALDIRIN"

Deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken, "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın." ifadelerini kullandı. Takım adına söz alan Atiba ise "Böyle olsun istemezdik, üzgünüz. Bize kattığınız her şey için teşekkür ederiz, yolunuz açık olsun" dedi. Sergen Yalçın'ın bu konuşmayı yaparken gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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