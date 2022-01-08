Gözyaşlarının tutamadı! Işık Kaan Arslan'ın 11 sevinci çok kısa sürdü

Süper Lig'in ikinci yarısına Giresunspor maçıyla başlayan Galatasaray'da ilk 11'de sürpriz bir isim yer almıştı. 20 yaşındaki Işık Kaan Arslan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyun dışına alındı. Genç oyuncu sakatlığı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

LUYINDAMA OYUNA GİRDİ

Galatasaray'ın genç futbolcu Işık Kaan Arslan sakatlanarak oyundan çıktı. Işık Kaan Arslan'ın yerine Christian Luyindama oyuna dahil oldu. Genç oyuncu oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

IŞIK KAAN ARSLAN KİMDİR?

28 Ocak 2001 İstanbul doğumlu olan Işık Kaan Arslan, futbola Galatasaray'da başladı. Galatasaray U16, U17 ve U19 takımlarının formasını giydi. Stoperde forma giyen ve 1.86 boyundaki Işık Kaan Arslan, bu sezon Türkiye U 19 Elit Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde toplamda 11 kez forma giydi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

