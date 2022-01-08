SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Gözyaşlarının tutamadı! Işık Kaan Arslan'ın 11 sevinci çok kısa sürdü

Gözyaşlarının tutamadı! Işık Kaan Arslan'ın 11 sevinci çok kısa sürdü

08.01.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da ilk kez Süper Lig'de 11'de başlayan Işık Kaan Arslan sakatlanarak oyundan çıktı. Işık Kaan Arslan sakatlığı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşlarının tutamadı! Işık Kaan Arslan'ın 11 sevinci çok kısa sürdü

Süper Lig'in ikinci yarısına Giresunspor maçıyla başlayan Galatasaray'da ilk 11'de sürpriz bir isim yer almıştı. 20 yaşındaki Işık Kaan Arslan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyun dışına alındı. Genç oyuncu sakatlığı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

LUYINDAMA OYUNA GİRDİ

agegaegae

Galatasaray'ın genç futbolcu Işık Kaan Arslan sakatlanarak oyundan çıktı. Işık Kaan Arslan'ın yerine Christian Luyindama oyuna dahil oldu. Genç oyuncu oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

IŞIK KAAN ARSLAN KİMDİR?

28 Ocak 2001 İstanbul doğumlu olan Işık Kaan Arslan, futbola Galatasaray'da başladı. Galatasaray U16, U17 ve U19 takımlarının formasını giydi. Stoperde forma giyen ve 1.86 boyundaki Işık Kaan Arslan, bu sezon Türkiye U 19 Elit Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde toplamda 11 kez forma giydi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın sen Cengiz! Sosyal medyada paylaşmayan kalmadıNe yaptın sen Cengiz! Sosyal medyada paylaşmayan kalmadı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gedson Fernandes'te işlem tamam! Geri dönmek için gün sayıyorGedson Fernandes'te işlem tamam! Geri dönmek için gün sayıyor
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var

Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

F.Bahçe'nin teklif yaptığı Löw'den açıklama geldi!

F.Bahçe'nin teklif yaptığı Löw'den açıklama geldi!

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Volkan Demirel hakeme ateş püskürdü!

Volkan Demirel hakeme ateş püskürdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.