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GRAFİKLİ- Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 362 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek

11.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı proje, Son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut üreten TOKİ'nin ilk kez tek seferde 250 bin konut inşasını içeriyor - Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının hedeflendiği proje, 100 bin yeni istihdamın yanı sıra 250'den fazla alt sektörde 1,5 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlayacak

MÜMİN ALTAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ve 362 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 1,5 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratacak, projeyle 100 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak sosyal konut projesi, inşaat ve alt sektörleri de olumlu etkileyecek.

Sosyal konut projeleri kapsamında TOKİ aracılığıyla son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut üretildi. Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesiyle ise ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına yönelik projedeki 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırımla inşa edilecek.

Projenin, en az 100 bin kişilik istihdam katkısı sağlaması bekleniyor.

Yatırımın çarpan etkisiyle 1,5 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açması öngörülüyor.

- 100 bin altyapılı arsa satışa sunulacak

Projeyle ilk kez TOKİ tarafından, elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaat yapmaya hazır 100 bin altyapılı arsa da satışa sunulacak. Söz konusu arsaların ve konutların satışıyla, inşaat ve inşaat malzemesi sektörü başta olmak üzere 250'den fazla alt sektörde hareketlilik yaşanacak.

TOKİ tarafından ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicilere yönelik imkanlar da sağlayan projeyle, Ankara’da 100, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.

Sanayi alanları, tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak şekilde inşa edilecek.

- Kentsel dönüşümde öncü rol üstlenecek

Tüm bunların yanı sıra sosyal konutların can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilmesiyle proje, deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü rol üstlenecek.

Projenin ilk etabıyla 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor.

- En fazla konut İstanbul'a yapılacak

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

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