GRAFİKLİ - Diyarbakır annelerinin eylemi bölgeye yayılıyor

Tüm Türkiye'ye seslerini duyuran aileler, toplumun birçok kesiminden gelen destek ziyaretleri ile eylemlerini sürdürüyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ve yurdun dört bir yanından gelen diğer ailelerin de eyleme katılmasıyla sayı 225'e ulaştı.

Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği çaba, benzer acıyı yaşayan diğer aileleri de harekete geçirdi. Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler Fevziye Çetinkaya, Ayşegül Biçer ve Remziye Akkoyun'un, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemde 632 gün geride kaldı.

Anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı mücadelesi sonuç veren anne Akar, 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu.

DİYARBAKIR/VAN (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi il sınırlarını aşıp Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'a yayıldı, bugüne kadar 25 aile evladına kavuşmanın sevincini yaşadı.

- Aileler kararlı mücadelelerinde engel tanımadı

Yaz kış, kar yağmur, bayram demeden evlat nöbetini aralıksız sürdüren aileler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde de gerekli tedbirler ile oturma eylemine devam ediyor.

- 25 aile evladına kavuştu

Çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması ile ailelerden 25'inin evlat hasreti sona erdi. Bu ailelerin sevinci, eylemi sürdüren diğer anne ve babalara da umut oldu.

Aileler, Diyarbakır'ın yanı sıra Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için eylem yapıyor.

- Şırnak

Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Hamdiye Aslan ve Emine Üstek, 10 Eylül 2020'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenledikleri yürüyüşün ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı.

İki annenin her hafta perşembe günü gerçekleştirdiği yürüyüş ve eyleme Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri de destek veriyor.

- Hakkari

Hakkari'de evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen 12 aile, 8 Ocak 2021'den bu yana HDP İl Başkanlığı önünde iki haftada bir cuma günleri eylem yapıyor.