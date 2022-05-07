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  4. GRAFİKLİ - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak

GRAFİKLİ - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak

07.05.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

93 ülkeden 534 sporcunun katılacağı organizasyonda, Türkiye 12 sıklette de temsil edilecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, yarın İstanbul'da yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak.

Türkiye bir büyük organizasyona daha İstanbul'da imza atacak. Dünyanın en iyi kadın boksörleri, 21 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonada Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonanın açılış töreni, yarın saat 19.00'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılacak.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı sporseverler ücretsiz bir şekilde salondan izleyebilecek.

- Gözler olimpiyat madalyalı milli sporcuların üzerinde olacak

Dünya Şampiyonası'nda milli takımda gözler olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nda olacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda geçen yaz 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz Sürmeneli, 2019'da elde ettiği dünya şampiyonluğu unvanını korumak için 66 kiloda ringe çıkacak. Son olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz, İstanbul'da da yine altın madalyanın en büyük favorisi olarak mücadele edecek.

Tokyo'da 51 kiloda olimpiyat şampiyonluğunu finalde kaybeden ama Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat madalyasını getiren Buse Naz Çakıroğlu ise, 2019'da Rusya'da elde edemediği şampiyonluğu almak için ter dökecek. Son dünya ve olimpiyat ikincisi Buse Naz, 50 kiloda mücadele edeceği ringde madalyanın rengini sarıya çevirmeye çalışacak.

2019'da Avrupa şampiyonu olan Elif Güneri 81 kiloda, dünya ikinciliği bulunan Şennur Demir de +81 kiloda Türkiye'nin madalya umutları olarak ringde yer alacak.

Olimpiyat tecrübesi bulunan Esra Yıldız (60 kilo), genç yaş kategorilerinde uluslararası arenada önemli başarılar elde eden Ayşe Çağırır (48 kilo), Beyza Saraçoğlu (52 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Özyol (57 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Sema Çalışkan (70 kilo) ve Büşra Işıldar (75 kilo) da madalya için ay-yıldızlı formayla ringe çıkacak.

- Milli sporcular

Türkiye'yi Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda temsil edecek milli sporcular şöyle:

İsimKiloYaşAyşe Çağırır4827Buse Naz Çakıroğlu5026Beyza Saraçoğlu5222Hatice Akbaş5421Esra Özyol5722Esra Yıldız6025Gizem Özer6321Busenaz Sürmeneli6624Sema Çalışkan7026Büşra Işıldar7520Elif Güneri8135Şennur Demir+8139

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Busenaz Sürmeneli

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