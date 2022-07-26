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  4. GRAFİKLİ - Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak

GRAFİKLİ - Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak

26.07.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 karşılaşmada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAYUEFA Kupası541810267291UEFA Avrupa Ligi703420169569Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070UEFA Şampiyonlar Ligi eleme331211104737UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111UEFA Avrupa Konferans Ligi200246TOPLAM2418752102301354- Kupa 1'de 34'üncü eleme maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.

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