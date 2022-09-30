GRAFİKLİ - Futbolda haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'e sekizinci, 1. ve 2. Lig'e yedinci, 3. Lig'e de beşinci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
1 Ekim Cumartesi:
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
2 Ekim Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor (Kırbıyık Holding)
14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (4 Eylül)
17.00 Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
- Spor Toto 1. Lig
1 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Göztepe (Pendik)
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
- TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
1 Ekim Cumartesi:
15.30 Somaspor-Tarsus İdman Yurdu (Soma Atatürk)
15.30 Arnavutköy Belediyespor-İnegölspor (Vefa)
15.30 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Ankaraspor (Nazilli İlçe)
19.00 Batman Petrolspor-Sivas Belediyespor (Batman Yenişehir)
19.00 Menemen FK-Bitexen Düzcespor (Menemen İlçe)
19.00 Şanlıurfaspor-Bayburt Özel İdare (11 Nisan)
19.00 Bursaspor-Esenler Erokspor (Bursa Büyükşehir)
19.00 Isparta 32 Spor-Anagold 24 Erzincanspor (Isparta Atatürk)
19.00 Hes İlaç Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zafer)
Kırmızı Grup:
1 Ekim Cumartesi:
15.00 GMG Kastamonuspor-Fethiyespor (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor-1461 Trabzon FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Pazarspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Serik Belediyespor-Bucaspor 1928 (Serik İsmail Oğan)
15.00 Kırşehir FK-Uşakspor (Kırşehir Ahi)
15.30 Kocaelispor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Darıca İlçe)
15.30 Sarıyerspor-Weecoins Kırklarelispor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 TECO Karacabey Belediyespor-Adıyaman FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
19.00 İskenderunspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Yeni Hatay)
19.00 Diyarbekirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)
- TFF 3. Lig
1. Grup:
2 Ekim Pazar:
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Eskişehirspor (Faruk Çelik)
14.30 Entegre Solar Elazığspor-Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Hacettepe 1945-Karşıyaka (Çubuk)
15.00 1922 Konyaspor-Yomraspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Nevşehir Belediyespor-BC Group Ağrı 1970 (3 Nolu Çim Saha)
15.30 Belediye Derincespor-Amasyaspor FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-1954 Kelkit Belediyespor (Şile)
15.30 Edirnespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Edirne 25 Kasım)
15.30 Belediye Kütahyaspor-52 Orduspor FK (Dumlupınar)
2. Grup:
2 Ekim Pazar:
14.30 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Of İlçe)
14.30 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Amberçay Eynesil Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)
14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Elazığ Karakoçan FK (Iğdır İlçe)
15.00 Karaman FK-Armoni Alanya Kestelspor (Kemal Kaynaş)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadolu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Başpınar)
15.30 Bayrampaşaspor-Bulvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor (Kuşadası Özer Türk)
19.00 Orduspor 1967-Darıca Gençlerbirliği (Yeni Ordu)
3 Grup:
2 Ekim Pazar:
14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor (Dağılgan)
14.30 Fatsa Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK (Fatsa İlçe)
14.30 Muş 1984 Muşspor-Niğde Anadolu FK (Muş Şehir)
14.30 Malatya Arguvanspor-Efeler 09 Spor FK (Yeşiltepe)
14.30 Artvin Hopaspor-Siirt İl Özel İdaresi (Hopa İlçe)
15.00 Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Bursa Yıldırımspor-Merkür Holding Erbaaspor (Minareli Çavuş)
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.30 Akhisarspor-Osmaniyespor FK (Spor Toto Akhisar)
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