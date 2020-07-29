GRAFİKLİ - İhracatta atağa geçen Sakarya, dünyaya 6 ayda 85 bin 937 motorlu taşıt sattı

ONUR ORHAN - Sakarya'da, ocak-haziran döneminde üretilen 102 bin 158 aracın yüzde 84,12'sine denk gelen 85 bin 937'si yurt dışına satıldı.

Yılın ilk yarısında 1 milyar 904 milyon 620 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sıradaki yerini korudu.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 1 milyar 711 milyon 377 bin dolarla yine otomotiv endüstrisinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-haziran döneminde traktör de dahil üretilen 532 bin 239 araçtan 408 bin 307'si yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 21'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 102 bin 158 aracın yüzde 84,12'sine denk gelen 85 bin 937'sini ihraç etti.

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Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu kentte, ilk 6 aylık dönemde 89 bin 148 otomobil, 67 kamyonet, 233 otobüs, 353 midibüs, 12 bin 357 traktör olmak üzere toplam 102 bin 158 araç üretildi.