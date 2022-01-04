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GRAFİKLİ - Katar'da "süper" maç

04.01.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan Beşiktaş ile kupa finalisti Antalyaspor, Katar'daki Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak - 14. kez düzenlenen kupayı Galatasaray 6 kez kazanırken, Fenerbahçe 3, Trabzonspor 2, Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez müzesine götürdü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak.

Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda yapılacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

- İlk kupa Beşiktaş'ın

2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı Beşiktaş müzesine götürdü.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak ilk kupanın sahibi oldu.

- Antalyaspor ilk kez oynayacak

Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa'da ilk kez oynama şansı yakalayacak.

Kupada 6. kez yer alan Beşiktaş ise sadece bir defa kazanma başarısı gösterdi. 2006'daki ilk organizasyonda kupayı kazanan siyah-beyazlı takım 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki kupa maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

- En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte kupayı 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Trabzonspor 2 defa kazandı. Beşiktaş'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupanın sahibi oldu.

- İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

Organizasyon 4. kez yurt dışında oynanacak. İlk 3 kupa organizasyonu Almanya'da gerçekleştirilirken, Katar ilk kez Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

- Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

Son kupa organizasyonu ise 27 Ocak'ta Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.

- TFF Süper Kupa maçları

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 14 maçta alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerMaçSonuç30.07.2006FrankfurtGalatasaray-Beşiktaş0-105.08.2007KölnFenerbahçe-Beşiktaş2-117.08.2008DuisburgGalatasaray-Kayserispor2-102.08.2009İstanbulBeşiktaş-Fenerbahçe0-207.08.2010İstanbulBursaspor-Trabzonspor0-312.08.2012ErzurumGalatasaray-Fenerbahçe3-211.08.2013KayseriGalatasaray-Fenerbahçe1-0 (uzatma)25.08.2014ManisaFenerbahçe-Galatasaray0-0 (3-2/penaltı)08.08.2015AnkaraGalatasaray-Bursaspor1-013.08.2016KonyaBeşiktaş-Galatasaray1-1 (0-3/penaltı)06.08.2017SamsunBeşiktaş-Atiker Konyaspor1-205.08.2018KonyaGalatasaray-Akhisarspor1-1 (4-5/penaltı)07.08.2019AnkaraGalatasaray-Akhisarspor1-027.01.2021İstanbulMedipol Başakşehir-Trabzonspor1-2- Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

SezonMaçSkor1965-1966Galatasaray-Beşiktaş2-01966-1967Beşiktaş-Altay1-01967-1968FenerbahçeOtomatikman kazandı1968-1969Galatasaray-Göztepe2-01969-1970Göztepe-Fenerbahçe3-11970-1971Eskişehirspor-Galatasaray3-21971-1972Galatasaray-MKE Ankaragücü1-01972-1973Fenerbahçe-Galatasaray2-11973-1974Beşiktaş-Fenerbahçe3-01974-1975Fenerbahçe-Beşiktaş2-01975-1976Trabzonspor-Galatasaray2-11976-1977Trabzonspor-Beşiktaş1-1 (Penaltılarla 3-1)1977-1978Trabzonspor-Fenerbahçe1-01978-1979Trabzonspor-Fenerbahçe2-11979-1980Trabzonspor-Altay1-01980-1981MKE Ankaragücü-Trabzonspor1-01981-1982Galatasaray-Beşiktaş2-01982-1983Trabzonspor-Fenerbahçe2-01983-1984Fenerbahçe-Trabzonspor1-01984-1985Fenerbahçe-Galatasaray1-1 (Penaltılarla 4-2)1985-1986Beşiktaş-Bursaspor2-11986-1987Galatasaray-Gençlerbirliği3-21987-1988Galatasaray-Sakaryaspor2-01988-1989Beşiktaş-Fenerbahçe1-01989-1990Fenerbahçe-Beşiktaş3-21990-1991Galatasaray-Beşiktaş1-01991-1992Beşiktaş-Trabzonspor2-11992-1993Galatasaray-Beşiktaş2-01993-1994Beşiktaş-Galatasaray3-11994-1995Trabzonspor-Beşiktaş2-01995-1996Galatasaray-Fenerbahçe3-01996-1997Galatasaray-Kocaelispor2-1 (Uzatmada)1997-1998Beşiktaş-Galatasaray2-1 (Uzatmada)

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