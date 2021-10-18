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GRAFİKLİ - Kovid-19 vakaları 46 ilde arttı, 34 ilde azaldı, 1 ilde değişmedi

18.10.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim'i kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, 3 ilde 100'ün üstünde, 8 ilde 50-100, 35 ilde 1-50 aralığında yükseldi - Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da azalırken İstanbul ve İzmir'de arttı - Buna rağmen Ankara, üç büyükşehir içinde 100 bin kişiye en fazla vakanın görüldüğü il olmayı sürdürdü - Vaka sayısı en fazla düşen iller sırasıyla Yozgat, Niğde, Kayseri, Bitlis ve Bayburt oldu. Ülke genelinde sadece Yozgat ve Niğde'deki azalış miktarı 100 bin nüfusta 50'yi geçti

AHMET SERTAN USUL - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim'i kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 46 ilde arttı, 34 ilde azaldı, 1 ilde ise aynı kaldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 2-8 Ekim'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Giresun, Ordu ve Ardahan, ülke genelinde vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artan 3 il olarak kayda geçti. Vaka sayısı Giresun'da 163,80, Ordu'da 128,71, Ardahan'da da 107,11 arttı.

Önceki hafta (25 Eylül-1 Ekim) en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 44'üncü olan Giresun, bu artışın ardından 15'inciliğe yükseldi. Daha önce 22'nci olan Ordu 6'ncı sıraya, 38'inci olan Ardahan ise 21'inci sıraya çıktı.

Her 100 bin kişideki vakalar 8 ilde 50-100 aralığında yükseldi. Bu iller artış miktarlarına göre, Kastamonu (92,73), Çorum (85,26), Samsun (74,85), Tokat (73,77), Amasya (68,85), Kahramanmaraş (66,09), Karabük (66,09), Düzce (62,17) şeklinde sıralandı.

- Vaka sayısı 1-50 aralığında artan iller

Ülke genelinde her 100 bin kişideki vaka sayısı 35 ilde de 1-50 aralığında arttı. Bu illerin artış miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanması şöyle oldu:

"Bilecik (47,55), Bolu (42,88), Kocaeli (39,06), Balıkesir (32,98), Bursa (30,47), Artvin (27,14), Iğdır (26,82), Yalova (26,08), Trabzon (25,62), İstanbul (22,87), Kilis (22,41), Osmaniye (21,51), Sinop (21,25), Kars (16,49), Tekirdağ (15,36), Karaman (14,13), Manisa (13,93), Bartın (13,57), Erzincan (12,79), Çanakkale (12,18), Hatay (11,15), Denizli (9,41), Şanlıurfa (7,47), Muğla (6,99), Siirt (4,83), Mersin (4,82), Nevşehir (3,61), Kırıkkale (3,59), Antalya (3,38), Gaziantep (2,24), Malatya (2,23), Aydın (2,15), İzmir (1,94), Hakkari (1,43), Tunceli (1,2)."

Öte yandan Isparta'da her 100 bin kişide 173,52 olan vaka sayısı aynı kaldı.

- Vaka sayısı Ankara'da azalırken İstanbul ve İzmir'de arttı

Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı Ankara'da bir haftada 363,69'dan 356,49'a düştü. İstanbul'da 252,11'den 274,98'e, İzmir'de 47,01'den 48,95'e yükseldi.

Azalışa rağmen Ankara, üç büyükşehir içinde 100 bin kişiye en fazla vakanın düştüğü il olmayı sürdürdü.

- Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 34 ilde azaldı. En fazla düşüşün görüldüğü iller sırasıyla Yozgat, Niğde, Kayseri, Bitlis ve Bayburt oldu. Ülke genelinde sadece Yozgat ve Niğde'deki azalış miktarı 100 bin nüfusta 50'yi geçti.

Önceki hafta (25 Eylül-1 Ekim) ülke genelinde her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü Zonguldak, 5,41'lik azalışa rağmen bu hafta da (2-8 Ekim) en çok vakanın bulunduğu şehir oldu.

Vaka sayısı azalan iller, düşüş miktarlarına göre şöyle sıralandı:

"Yozgat (66,81), Niğde (57,72), Kayseri (47,98), Bitlis (41,59), Bayburt (41,5), Kütahya (37,8), Adıyaman (36,21), Erzurum (34,02), Aksaray (27,66), Uşak (26,26), Batman (25,47), Sivas (19,82), Konya (19,2), Muş (16,05), Afyonkarahisar (12,75), Şırnak (12,46), Kırklareli (12,44), Gümüşhane (9,17), Edirne (8,59), Çankırı (8,32), Ağrı (7,85), Eskişehir (7,65), Adana (7,49), Kırşehir (7,4), Ankara (7,2), Rize (6,68), Diyarbakır (6,39), Zonguldak (5,41), Burdur (3,37), Bingöl (2,49), Van (2,35), Elazığ (1,36), Mardin (1,05), Sakarya (0,77)."

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