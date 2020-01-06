GRAFİKLİ - Kudüs'ün şairi Mehmet Akif İnan anılıyor

RAUF MALTAŞ - İsrail'in Kudüs'e yönelik yıllardır süren saldırılarından duyduğu derin üzüntüyü 41 yıl önce yazdığı "Mescidi Aksa" şiiriyle haykıran ve bundan dolayı "Kudüs Şairi" olarak da bilinen Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, vefatının 20. yılında anılıyor.

Şanlıurfa'da 12 Temmuz 1940'da dünyaya gelen usta kalem, Müslümanların göz bebeği Kudüs için yazdığı "Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla hafızalara "Kudüs Şairi" olarak kazındı.

İlkokulu memleketinde bitiren İnan, lisenin son sınıfında ise dayılarının olduğu Kahramanmaraş'a gitti ve burada eğitim görürken bir grup arkadaşıyla 1958 yılında ilk deneyimi olan Derya Gazetesi'ni çıkarttı.

Edebiyata gönül veren Mehmet Akif İnan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak iki yıl sonra okulu bıraktı.

- Necip Fazıl Kısakürek hayatına yön verdi

İnan, hayatına yön veren şair, yazar, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek ile 1960'da tanıştı.

Kısakürek sayesinde dönemin şair ve yazarlarıyla da fikir alışverişinde bulunma imkanı yakalayan Mehmet Akif İnan, Türk edebiyatında "7 güzel adam" olarak anılan aralarında Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun da bulunduğu şair ve yazarlardan biri olarak 1960'lı yıllarda sıkça adından söz ettirmeyi başardı.