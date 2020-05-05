GRAFİKLİ - Turşu ihracatı, Kovid-19 etkisiyle rekora koşuyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dış pazar talebinin arttığı turşuda, bu yıl 250 milyon dolarlık rekor dış satım rakamına ulaşılması bekleniyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye 2019'da 98 ülkeye turşu sattı. Bu satış karşılığı elde edilen 217 milyon 638 bin dolar rekor olarak kayıtlara geçti.

Turşu ihracatı bu yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 76 milyon dolar oldu.

Bu dönemde 34 milyon dolarla en fazla biber turşusu ihraç edilirken, bunu 26 milyon dolarla kornişon ve 11 milyon dolarla karışık sebze turşuları izledi.

- Hedef 250 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden hem yaş meyve sebze hem de mamul ürünlere yönelik taleplerin arttığını dile getirdi.

İhracat kanallarında yaşanan sıkıntıların Ticaret Bakanlığı tarafından hızlıca çözülmesi sayesinde ülkeye döviz girişinin devam ettiğini belirten Uçak, özellikle gıda ihracatında yaşanan sıkıntıların hemen çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.