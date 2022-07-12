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  4. GRAFİKLİ - Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri yarın Ankara'da başlayacak

GRAFİKLİ - Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri yarın Ankara'da başlayacak

12.07.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Filenin Sultanları", ilk maçını 14 Temmuz Perşembe günü Tayland ile oynayacak

Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri, Ankara'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak.

TVF Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek milli takım, lig etabında ilk hafta maçlarını Ankara'da, ikinci hafta maçlarını Brezilya'da, üçüncü hafta maçlarını ise Kanada'da oynadı.

Üç bölümden oluşan lig etabını ilk 8'de bitiren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki "Filenin Sultanları", ilk maçını 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Tayland ile oynayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlılar, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı.

Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı.

- Program

Organizasyonun 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Brezilya-Japonya

18.30 ABD-Sırbistan

14 Temmuz Perşembe:

15.00 İtalya-Çin

18.30 Türkiye-Tayland

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.

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