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  4. GRAFİKLİ - YEKA projeleri Türkiye'nin yeşil enerji kapasitesini artırmada "can suyu" oluyor

GRAFİKLİ - YEKA projeleri Türkiye'nin yeşil enerji kapasitesini artırmada "can suyu" oluyor

22.06.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YEKA projeleriyle, Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında kapasite artışı yanında, yerli sanayinin geliştirilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ve tedarik zinciri gibi konularda yeni fırsatlar oluşturulması hedefleniyor

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) kapasite yarışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasıyla, 2017'de başlayan yarışmalarda toplam 7 bin 50 megavat güneş ve rüzgar enerjisi kapasite tahsisi gerçekleştirilmiş olacak. Böylece YEKA'lar Türkiye'nin yenilenebilir enerjisine "can suyu" etkisi yaparak yeşil enerji kapasitesinin artırılmasını sağlıyor.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele, cari açığın azaltılması, yerli enerji teknolojisinin geliştirilmesi, temiz enerji sektöründe nitelikli eleman yetiştirilmesi ve elektrik üretim portföyünde temiz enerji kaynaklarının payının artırılması için farklı ölçeklerde temiz enerji projelerini hayata geçiriyor.

Ülkenin yenilenebilir enerji kurulu gücü mayıs sonunda 54 bin 200 megavata ulaşırken, 2017'de başlayan ve haziranda sonuncusu yapılan YEKA kapasite yarışmalarında 7 bin 50 megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi kapasite tahsisi gerçekleştirildi.

Projelerle Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında yerli sanayi ve ilgili yan sanayinin geliştirilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ve tedarik zinciri gibi konularda yeni fırsatlar oluşturulması hedefleniyor.

- İlk YEKA GES, 2017'de sonuncusu 2022'de yapıldı

İlk kez 20 Mart 2017'de Konya'da 1000 megavat güneş enerjisi bağlantı kapasitesi tahsisi için gerçekleştirilen YEKA GES-1 yarışmasının sonucunda teklif edilen en düşük fiyatı kilovatsaat başına 6,99 dolar/sent ile Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ vermişti.

Geçen yılın nisan ve mayıs aylarında düzenlenen ve mini YEKA GES olarak da bilinen 36 ilde toplam 1000 megavat güneş enerjisi bağlantı kapasitesi tahsisi için gerçekleştirilen 74 adet YEKA GES-3 yarışması sonucunda en düşük fiyat 15 megavat kapasiteye sahip Osmaniye-2 bölgesi için kilovatsaat başına 18,2 kuruş olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yıl nisanda yapılan YEKA GES-4 yarışmalarının Niğde'nin Bor ilçesini kapsayan projeleri için 3 şirkete 300 megavat kapasite tahsis edildi.

Toplamda 10, 20, 30 megavat kapasitelerinde 66 adet yarışma ile toplam 1200 megavat bağlantı kapasitesinin tahsisine yönelik olarak gerçekleştirilecek YEKA GES-5 yarışmalarının başvuru tarihlerinin ise ilan edilmesi bekleniyor.

- Rüzgarda ilk yarışma 2017'de, sonuncusu haziran 2022'de yapıldı

3 Ağustos 2017'de düzenlenen ilk rüzgar kapasitesi tahsisi yarışmasını 1000 megavat için kilovatsaat başına 3,48 dolar/sent en düşük fiyatı veren YEKA RES Elektrik Üretim AŞ ile Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji AŞ şirketi kazanmıştı.

İkinci kez 30 Mayıs 2019'da düzenlenen 250'şer megavatlık dört alan için rüzgar enerjisi YEKA kapasite yarışmaları 4 farklı alan için yapılmıştı.

Bu yıl 14 Haziran'da yapılan Türkiye'nin 20 bölgesinde rüzgar enerjisinde toplam 850 megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak YEKA RES-3 yarışması tamamlandı.

Bu yarışmalarda, Karaman-Mersin bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 40,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ tarafından verildi.

Yarışmayı kazanan şirketler ve konsorsiyumlarla, güneş enerjisi kapasite tahsisi yapılmasının yanında, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası içinde yer alan AR-GE merkezinde, N-tipi kristal silisyum büyütme ve hücre geliştirme başta olmak üzere, yüksek verimli fotovoltaik (PV) hücre ve modül çalışmaları, saha performansı ve enerji üretiminin artırılması konuları, enerji depolama-batarya sistemleri konuları, akıllı fabrika, kendi kendine öğrenen sistemler ve otomasyon konularında çalışmalar sürüyor.

Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji, YEKA RES yarışmasını kazandıktan sonra İzmir'de AR-GE merkezini hayata geçirmişti. Şirket, geliştirdiği yeni teknolojileri hem Türkiye pazarına sunmayı hem de farklı pazarlara ihraç etmeyi hedefliyor.

YEKA projesinin ilk türbin fabrikasının inşaatını üstlenen firma ise İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalarına devam ediyor.​​​​​​​

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