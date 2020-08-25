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Granada, 38 yaşındaki forvet Jorge Molina'yı transfer etti

İSPANYA HABERLERİ  | 25.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Granada, Getafe'den ayrılan tecrübeli forvet Jorge Molina'yı kadrosuna kattı.

Granada, 38 yaşındaki forvet Jorge Molina'yı transfer etti

Granada Kulübü, 38 yaşındaki İspanyol golcü futbolcu Molina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce İspanya'da Alcoyano, Benidorm, Gandia, Poli Ejido, Elche ve Real Betis formaları giyen Molina, 2016'dan bu yana Getafe'de görev yapıyordu.

Molina, geçen sezon Getafe'de 42 maça çıkmış ve 7 gol atmıştı.

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