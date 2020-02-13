Grasshopper, Altınordu için geliyor

Avrupa’nın dört bir yanından ünlü kulüpler ve isimlerin fikir alışverişinde bulunmak üzere ziyaret ettiği Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), bu kez 178 konuğu birden ağırlayacak.

İsviçre’nin ünlü kulübü Grasshopper Zürih ekibi, 178 kişilik kafileyle Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ne gelecek. U12, U13, U14, U15, U16, U18 ve U21 takımlarından oluşan kafilede Grasshopper Zürih’in tüm akademi üst düzey yönetimi ve teknik kadrosu da yer alacak.

HEM FİKİR ALIŞVERİŞİ HEM ÖZEL MAÇ

16-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ziyarette, hem iki kulüp arasında sportif fikir alışverişi yapılacak hem de akademi ekipleri arasında özel maçlar oynanacak. Grasshopper Zürih, Altınordu Futbol Akademisi’nin yanı sıra Göztepe ve Manisa FK’nin akademi takımlarıyla da maçlara çıkacak. Altınordu Dış Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz, bu önemli ziyaret öncesinde İsviçre temsilcisini ziyaret ederek, 1. Dönem ve Scouting Direktörü Johannes Moos, Akademi Direktörü Roman Hangarter ve Akademi Eğitim Şefi Timo Jankowski ile bir araya geldi.