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Grasshopper, Altınordu için geliyor

FUTBOL HABERLERİ  | 13.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

İsviçre’nin ünlü Grasshopper Zürih ekibi, yedi takımdan oluşan 178 kişilik kafileyle Altınordu için gelerek hem özel maçlar oynayacak hem de fikir alışverişinde bulunacak.

Grasshopper, Altınordu için geliyor

Avrupa’nın dört bir yanından ünlü kulüpler ve isimlerin fikir alışverişinde bulunmak üzere ziyaret ettiği Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), bu kez 178 konuğu birden ağırlayacak.

İsviçre’nin ünlü kulübü Grasshopper Zürih ekibi, 178 kişilik kafileyle Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ne gelecek. U12, U13, U14, U15, U16, U18 ve U21 takımlarından oluşan kafilede Grasshopper Zürih’in tüm akademi üst düzey yönetimi ve teknik kadrosu da yer alacak.

HEM FİKİR ALIŞVERİŞİ HEM ÖZEL MAÇ

16-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ziyarette, hem iki kulüp arasında sportif fikir alışverişi yapılacak hem de akademi ekipleri arasında özel maçlar oynanacak. Grasshopper Zürih, Altınordu Futbol Akademisi’nin yanı sıra Göztepe ve Manisa FK’nin akademi takımlarıyla da maçlara çıkacak. Altınordu Dış Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz, bu önemli ziyaret öncesinde İsviçre temsilcisini ziyaret ederek, 1. Dönem ve Scouting Direktörü Johannes Moos, Akademi Direktörü Roman Hangarter ve Akademi Eğitim Şefi Timo Jankowski ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ BÖYLESİNE GENİŞ KATILIMLI BİR ORGANİZASYON YAPILACAK"

Korkmaz, Grasshopper Zürih’in 1886’da kurulan köklü bir futbol kulübü olduğunu belirterek, "Türkiye’de ilk kez böylesine geniş katılımlı bir organizasyon yapılacak ve bunun gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz Uluslararası U12 İzmir Cup’a katılan, yoğun maç temposuna rağmen fırsat oluşturup tesislerimizi inceleyen ve bizi yakından tanıyan Grasshopper Zürih, 2020 U12 İzmir Cup’ta da yer alıyor. İzmir’e böylesine büyük bir ekiple gelmelerinin temelinde bu faktör yer alıyor. Altınordu, özellikle ortaya koyduğu felsefesi açısından Avrupa’da dikkatle izlenen bir kulüp. Grasshopper Zürih de 27 kere İsviçre lig şampiyonu olan, müzesinde 19 İsviçre Kupası bulunan özel bir kulüp. Özkaynak ekipleri de İsviçre’de her yaş grubunda özel bir yere sahip" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Grasshopper Zürih altınordu

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