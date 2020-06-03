Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın verdiği poz olay oldu

İtalyan futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden bikinili bir pozunu paylaştı.Paylaştığı fotoğrafla takipçilerini adeta mest eden Macar model Varga, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
'Aycan Yanaç F.Bahçe için geliyor'
Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası
'Şampiyonluğun en büyük favorisi biziz'
Trabzonspor kayıp istemiyor
Hazırlık maçına onay çıkmadı
Karpaty 14 gün tecrit altında kalacak
Tugay Kerimoğlu'ndan F.Bahçe itirafı
Kaan Ayhan'dan G.Saray yanıtı
Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı
İşte Malcolm Delaney'in yeni takımı
Roma’dan büyük destek
Şenol Güneş'ten teşekkür
Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe gidiyor!
Nuri Şahin için flaş transfer açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum