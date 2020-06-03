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  4. Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın verdiği poz olay oldu

Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın verdiği poz olay oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

İtalyan futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın sosyal medyadan paylaştığı bikinili fotoğrafı görenleri mest etti.

Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın verdiği poz olay oldu

İtalyan futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden bikinili bir pozunu paylaştı.Paylaştığı fotoğrafla takipçilerini adeta mest eden Macar model Varga, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

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