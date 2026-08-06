Greenwood ilk maçında harikalar yarattı! Golü sonrası rakip takım bile paylaşım yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Sturm Graz'ı ağırlarken gecenin öne çıkan isimlerinden biri Mason Greenwood oldu. Sarı-lacivertli ekibin yeni yıldızı, ilk kez ilk 11'de başladığı mücadelede ilk gol sevincini yaşayarak taraftarını heyecanlandırdı.

İLK KEZ İLK 11'DE

Transfer sürecinde uzun süre gündemde kalan Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla daha önce Gornik Zabrze karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Teknik direktör İsmail Kartal, İngiliz futbolcuya Sturm Graz karşısında ilk kez ilk 11'de forma verdi. Böylece 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki ilk başlangıcını Şampiyonlar Ligi eleme maçında yaptı.

MÜKEMMEL GOL

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile bulduğu golün ardından Greenwood da skor katkısı verdi. Mücadelenin 45. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden İngiliz yıldız, sol ayağıyla yakın direğe yaptığı etkili vuruşla kaleci Khudyakov'u mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı.

Bu gol, Greenwood'un Fenerbahçe kariyerindeki ilk golü olurken, ilk 11'de başladığı ilk karşılaşmada ağları havalandırması da dikkat çekti.

RAKİP BİLE ONU PAYLAŞTI

Greenwood'un kaydettiği gol yalnızca Fenerbahçe taraftarlarının değil, rakip takımın da gündemindeydi. Sturm Graz'ın sosyal medya hesabından golün ardından yapılan paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

Avusturya ekibi paylaşımında, "Bu kaliteyi savunmak mümkün değil" ifadelerini kullanarak İngiliz futbolcunun golüne övgüde bulundu.