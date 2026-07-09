Greenwood transferinde büyük ters köşe! Fenerbahçe'de alarm zilleri

Mason Greenwood transferinde rekabet her geçen gün kızışıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği İngiliz yıldız için Atletico Madrid de devreye girerken, İspanyol ekibi hem Marsilya'ya yaptığı teklifi yükseltti hem de oyuncuyu sportif projeyle ikna etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler maaş teklifinde avantajını korurken, transfer yarışının kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

ATLETICO'DAN YENİ TEKLİF

Mason Greenwood transferinde Fenerbahçe ile yarışan Atletico Madrid, Fransız ekibi Marsilya'ya yeni bir teklif sundu. L'Equipe'in haberine göre İspanyol kulübü, İngiliz futbolcu için 45 milyon euro + 5 milyon euro bonus içeren yeni bir paket hazırladı.

SPORTİF PROJEYLE İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Atletico Madrid yönetimi, Greenwood'u yalnızca maddi şartlarla değil sportif hedeflerle de ikna etmeye çalışıyor. Kulüp yetkililerinin, 24 yaşındaki oyuncuya Antoine Griezmann'ın yerini alabileceğini, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde taraftarın yeni idolü olabileceğini ve ilerleyen yıllarda İngiltere'ye dönüş yolunu açabileceğini anlattığı belirtildi.

FENERBAHÇE MAAŞTA ÖNDE

Sarı-lacivertlilerin Greenwood'a 4 yıllık sözleşme ve yıllık 7-8 milyon euro net maaş teklif ettiği öğrenildi. Atletico Madrid ise oyuncuya 5 yıllık kontrat, yıllık 5-6 milyon euro net ücret ve imaj haklarından pay önerdi.

GREENWOOD'UN TERCİHİ MADRİD

Haberde, Greenwood'un Atletico Madrid yöneticilerine Getafe döneminde Madrid'de yaşadığını ve yeniden İspanya'nın başkentine dönmek istediğini söylediği aktarıldı. İngiliz futbolcunun ayrıca Marsilya'daki takım arkadaşlarına da önceliğinin Atletico Madrid olduğunu ifade ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HALA YARIŞTA

Her ne kadar Atletico Madrid bonservis teklifini artırsa da Fenerbahçe'nin transfer yarışındaki avantajını tamamen kaybetmediği belirtiliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Greenwood transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.