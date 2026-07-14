Greenwood yetmedi! Fenerbahçe'den Ollie Watkins hamlesi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Mason Greenwood operasyonunun ardından gözünü Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Aston Villa'nın yıldız golcüsü Ollie Watkins'i kadrosuna katmak için temaslarını sürdürürken, transferi sonuçlandırmak adına tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Fenerbahçe yönetiminin, Ollie Watkins transferi için oyuncu cephesi ve Aston Villa yetkilileriyle bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızın şartlarını değerlendirmeyi sürdürürken transferde son ana kadar mücadelesini bırakmayacak.

KARTAL'IN ÖNCELİĞİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücum hattı için özellikle kadrosunda görmek istediği isimlerin başında gelen Watkins, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki önceliğini koruyor. Yönetimin, deneyimli golcü için tüm imkanlarını seferber ettiği ifade ediliyor.

40M MİLYON EURO!

Fenerbahçe, hücum hattına yapacağı yıldız takviye için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins transferinde sona yaklaşırken Başkan Aziz Yıldırım'ın bu transfer için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İngiliz yıldızın bonservisi adına yaklaşık 40 milyon euroluk bütçeyi gözden çıkaran yönetim, görüşmeleri kısa süre içerisinde sonuçlandırarak transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor.

PREMİER LİG'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

29 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla çıktığı 55 resmi maçta 22 gol ve 5 asist üreterek takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak gösterilen İngiliz yıldızın transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe yaz döneminin en ses getiren hamlelerinden birine daha imza atmış olacak.