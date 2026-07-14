Paraguay maçı sonrası karar verildi! Galatasaray'da Enciso operasyonu

Galatasaray'da transfer çalışmalarında öncelik verilen isimlerden biri Julio Enciso oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Türkiye'nin Paraguay ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası mücadelesinde genç yıldızın ortaya koyduğu performanstan büyük ölçüde etkilendiği ve transfer sürecini hızlandırma kararı aldığı öğrenildi.

RESMİ TEKLİF MASADA

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan haberlere göre Galatasaray, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro bonus içeren resmi teklifini Fransız kulübüne iletti. Sarı-kırmızılılar şimdi Strasbourg cephesinden gelecek cevabı bekliyor.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Paraguaylı oyuncu için, "O da geniş listemizde olan oyunculardan biriydi ama şu anda bir gelişme yok. Geniş listemizde birçok oyuncu var, o da onlardan biri." dedi.

HEM YÖNETİM HEM BURUK'TAN ONAY

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir takip ettiği isimlerden biri olan Enciso'nun, hem 10 numara hem de hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesi transferde önemli rol oynadı. Ayrıca 22 yaşındaki futbolcunun +4 yaş kriterine uygun olması da yönetimin bu transfere öncelik vermesini sağladı.

SKOR KATKISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Strasbourg formasıyla 42 resmi maçta 12 gol ve 9 asist üreten Paraguaylı yıldız, özellikle yüksek pres gücü, dinamizmi ve oyun temposuyla Avrupa'nın dikkat çeken genç oyuncuları arasında gösteriliyor. Galatasaray yönetimi, genç yıldızı kadrosuna katarak orta saha ve hücum hattına önemli bir kalite kazandırmayı hedefliyor.