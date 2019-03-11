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Gregoire Defrel alkollü araç kullanırken yakalandı

İTALYA HABERLERİ  | 11.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın forvet adaylarından biri olan Sampdoria'nın golcü oyuncusu Gregoire Defrel'in İtalya'da başı derde girdi. Alkollü bir şekilde araç kullanan Defrel, polisin kendisini durdurmak istemesinin ardından polisten kaçtı.

Gregoire Defrel alkollü araç kullanırken yakalandı

MYNET.COM | Sampdoria forması giyen Fransız forvet Gregoire Defrel, skandal bir durumun içerisinde yer aldı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Defrel, alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalandı. Polislerin alkol kontrolü yapmasına karşı çıkan Defrel, polisten kaçtı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrası Defrel kaza yaptı ve polis tarafından yakalandı.

Defrel'in kanında yüksek oranda alkol olduğu saptanırken, ehliyetine el konduğu ve ciddi bir cezayla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

GALATASARAY'I İTİRAF ETMİŞTİ

Gregoire Defrel, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda devre arasında Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf etmişti.

Kariyerinde Sassuolo, Roma, Sampdoria gibi takımların formasını giyen Defrel, bu sezon Serie A'da 26 maça çıkarken 6 gol ve 2 asist üretmişti.

Fransız futbolcunun kaza sonrası arabası bu hale geldi;

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Anahtar Kelimeler:
Gregoire Defrel sampdoria Galatasaray

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