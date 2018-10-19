Gremio'dan Jailson açıklaması: Kalsa faydalı olacaktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'dan kadrosuna kattığı Jailson sarı-lacivertli ekipteki performansıyla, hakkında net pozitif yorumlar yapılmasının henüz uzağında kalsa da, eski takımında özlenmeye şimdiden başladı.

Gremio Brezilya'da üst üste kötü sonuçlar aldı. Son iki haftadır kazanamıyorlar. Ligde beşinci sıraya gerilediler. Libertadores Kupası'na direkt katılım anlamına gelen ilk dört sıranın dışında kaldılar.

'Jailson'un gönderilmesi yanlıştı'

Grandesantarosa internet sitesinde Donato Heinen imzasıyla yayınlanan yazıda kulübün transfer politikası eleştirildi. Sezon ortasında Jailson'un gönderilmesinin yanlış bir karar olduğu savunuldu (Brezilya'da sezon nisanda başlamıştı). Jailson'un gitmesiyle takımın oynadığı futbolun ve aldığı sonuçların kötüleştiği belirtildi.

'Kalsa çok faydalı olacaktı'

'Gremio gereksiz bir transferin bedelini ödüyor' başlığıyla yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi: "Takım, kalmış olması halinde sezonun son haftalarında çok yararlı olacak bir oyuncusunu arıyor. Orta sahada defansif rolde oynayacak sağlam bir oyuncu kalmadı".