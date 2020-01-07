Gribe ne iyi gelir, gribe karşı nasıl beslenilmeli?

Kış aylarında, soğuktan etkilenmeye bağlı olarak gribal enfeksiyonların daha sık sık ortaya çıktığını belirten Diyetisyen Lala, bu nedenle hastalıklara karşı önlem alabilmek için özellikle kış mevsiminde C vitamininden zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

GRİBE NE İYİ GELİR?

"Gribe ne iyi gelir, evde çözüm nedir?" diyenler için Diyetisyen Lala açıklama yaptı: "Portakal, mandalina, kivi ve greyfurt gibi meyvelerinin yanı sıra kırmızı biber, kırmızı pancar, turp, kereviz, ıspanak, pırasa, lahana ve pazı gibi C vitamini kaynağı olan sebzeler, sofralarda bulunması gereken besinler arasındadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu sebze ve meyveler, hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenmenin en önemi iki öğesi olan sebze ve meyve, günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir” dedi.

Balığın kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler arasında bulunduğunu aktaran Dyt. Lala, “İçerdiği omega 3 yağ asidinden dolayı bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar. Haftada en az 2 gün balık tüketilmelidir. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir. Kış mevsiminde güneş ışınlarından yeteri kadar faydalanmak mümkün olmadığından D vitamini yetersizliği durumunda mutlaka D vitamini takviyesi kullanılmalıdır. Soğuk kış günlerinde çay ve kahve yerine, taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları ve C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu çayı tercih edilebilir." açıklamasında bulundu.