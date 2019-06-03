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Griezmann'dan Türkiye itirafı: Çok zor bir maç oynayacağız

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 03.06.2019 08:22 | Son Güncelleme

Hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 mağlup eden Fransa'da yıldız futbolcu Antoine Griezmann, Türkiye'de kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

Griezmann'dan Türkiye itirafı: Çok zor bir maç oynayacağız

EURO 2020 Avrupa elemeleri H Grubu 3. haftasında A Milli Futbol Takımımız, 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Konya'da Fransa'yı ağırlayacak.

2-0 kazandıkları Bolivya maçı sonrası konuşan Fransız yıldız futbolcu Griezmann, "Bolivya ile oynadık çünkü basit bir maça ihtiyacımız vardı. Türkiye'de çok zor bir maç oynayacağız. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız. En iyi durumumda değilim ama Bolivya maçı bana yardımcı oldu. Çok iyi bir ekibimiz var ve EURO 2020'ye gitmek için çalışmalıyız" dedi.

Atletico Madrid'den ayrıldığını açıklayan Griezmann, bu sezon 48 maçta 21 gol attı ve 10 asist yaptı.

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