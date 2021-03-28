Griezmann rekor kırdı; Fransa, Kazakistan'ı ilk yarıda bitirdi

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Kazakistan, Fransa'yı konuk etti.

Astana Arena'da oynanan karşılaşma, Fransa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ousmane Dembele ve 44. dakikada Sergiy Maliy kendi kalesine kaydetti.

Fransa'da Kylian Mbappe'nin 75. dakikada kullandığı penaltıyı 39 yaşındaki Aleksandr Mokin kurtardı.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Fransa, 4 puanla ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gruptaki ilk maçına çıkan Kazakistan ise puansız olarak 5. sırada yer aldı.

Fransa, gelecek maç Bosna Hersek deplasmanına konuk olacak. Kazakistan ise Ukrayna deplasmanına gidecek.

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