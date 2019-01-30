Muşmula; Hindistan, Japonya ve Moldova başta olmak üzere ülkemizin de çeşitli bölgelerinde yetişebilen bir meyve. Sonbaharda hasadı başlayan muşmula faydalarıyla kış mevsiminin gözde meyvelerinden biri olmaya aday. Özellikle bronşit gibi ciddi sağlık problemlerini kökünden çözen bu mayhoş meyvenin bilmediğimiz birçok faydası da bulunuyor!

Grip ve bronşitin tam da zamanı! Şifası ise bu meyvede

Yaprakları diyabet hastalarının şifası Muşmulanın şeker oranı son derece düşüktür. Kalori bakımından da zayıf olan meyvenin yaprakları kaynatılıp suyu içildiğinde diyabet hastalığına iyi gelmektedir. Ancak bunun için düzenli tüketim şart.

Grip ve bronşite çare Özellikle çay olarak tüketildiğinde geçmek bilmeyen şiddetli öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarına şifa olur. Tadını sevmeseniz de yararlarından faydalanmak için mutfağınızdan eksik etmeyin. Sık sık hasta oluyorsanız ve geçmek bilmeyen kuru öksürüğünğüz var ise muşmula çayı size iyi gelecektir. Bir avuç muşmulayı, bir litre suda kaynatın. Yaklaşık 15 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın ve süzün. Sıcak bir şekilde tüketmeye özen gösterin. Bir bardak muşmula çayına bir çay kaşığı bal ekleyin. Günde 2 defa tüketebilirsiniz.

Antioksidan özelliği vardır Bu özelliği sayesinde vücuttaki yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Vücutta bulunan zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

Anemi tedavisinde etkilidir Düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık için iyi bir çözüm kaynağıdır. Demir emilimini hızlandırır. Aynı zamanda kolon ve cilt kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.

Kan dolaşımını düzenler Kan dolaşımını hızlandırarak beyne düzenli oksijen iletilmesini gerçekleştirir. Sonuç olarak zihin üzerinde olumlu etkiler gerçekleştirir.