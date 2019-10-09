Gripten korunmanın yolları: Bağışıklığınızı güçlendirecek 7 öneri

Diyetisyen Merve Kaplan, soğuk havalarda yeterli ve dengeli beslenme konusunda önerilerde bulundu. Kış mevsimi beraberinde üst solunum yolu enfeksiyonlarını ve gribal enfeksiyonu getirir. Soğuk kış günlerinde bir de bağışıklığınız düşükse bu hastalıklara yakalanmamak zordur. Ancak bu mevsimi sorunsuz halletmenin yolu da var: Sağlıklı ve doğru beslenme!

GRİPTEN KORUNMANIN YOLLARI

Soğuk ve kuru havada virüs ve bakteri miktarı artarken, hava sıcaklığındaki ani değişimler bazı sağlık sorunlarına yol açar. Bu havalarda metabolizma ve kan dolaşımı yavaşlar. Güneş ışınlarının azalmasıyla vücutta eksilen D vitamini yoksunluğu, eklem ve kaslarda ağrıya, yorgunluk ve kuvvet kaybına neden olur. Soğuk nedeniyle düşen vücut ısısının normalleşmesi için metabolizma daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağından bu dönemde istemsiz olarak yemek yeme isteği ortaya çıkacaktır.

KONTROLSÜZ KİLO ALIMINA DİKKAT EDİLMELİ

Soğuyan hava nedeniyle vücudun; vitamin, fitokimyasal, bitkisel protein ve omega-3 yağları gibi doymamış yağ asitlerine ihtiyacı artmaktadır. Vitamin, fitokimyasal, bitkisel protein ve omega-3 yağları ise bağışıklık sistemini güçlendirmekte, vücuttaki iltihapları önlemekte ve bağırsakta mukus sağlamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalarda laktobasil ve bifidus gibi iyi bakterileri artırdığı belirlenmiştir.

Öte yandan vücudun sıcak kalabilmesi için ürettiği yağ hücreleri kilo almayı sağlamaktadır. Yani ısının değiştiği ya da havanın soğuduğu günlerde metabolizma hızının azalması ve vücudun harcanandan daha fazla enerji tüketimi kilo alımına neden olacağından, dengeli ve düzenli beslenme önem kazanmaktadır. Gripten korunmak için bu 7 detaya dikkat edin...



