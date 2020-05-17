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Grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir bir açıklama yaparak 17 Mayıs 2010 tarihinde TTK Karadon Müessesesi’nde taşeron şirkette çalışırken meydana gelen faciada hayatlarını kaybeden 30 maden şehidini andı.Yeşil ‘in açıklaması şöyle;“Bundan tam 10 yıl önce, 17 Mayıs 2010 tarihinde, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak, Zonguldak ekonomisine katkı sağlamak, çoluk-çocuklarının nafakasını kazanmak adına Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi’nde taşeron şirkette çalışan 30 arkadaşımız, meydana faciada hayatlarını kaybettiler.

Grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir bir açıklama yaparak 17 Mayıs 2010 tarihinde TTK Karadon Müessesesi’nde taşeron şirkette çalışırken meydana gelen faciada hayatlarını kaybeden 30 maden şehidini andı.
Yeşil ‘in açıklaması şöyle;
“Bundan tam 10 yıl önce, 17 Mayıs 2010 tarihinde, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak, Zonguldak ekonomisine katkı sağlamak, çoluk-çocuklarının nafakasını kazanmak adına Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi’nde taşeron şirkette çalışan 30 arkadaşımız, meydana faciada hayatlarını kaybettiler. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak 2004-2005 yıllarından bu yana taşeron sisteminin yer altında uygulanamayacağını yazılı, sözlü açıklamalar ve eylemler yaparak tüm uyarılarımıza rağmen Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda yeraltında taşeron şirketlere iş verildi. Bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ödediğimiz bedellerle ispatlandı. Karadon ve 7 Ocak 2013 tarihinde Kozlu’da 8 arkadaşımızı kaybettiğimiz facialardan sonra başta biz, Zonguldak maden işçileri olmak üzere bölge halkı olarak yüksek sesle tepkimizi dile getirdik. Sonrasında TTK’da yeraltında taşeron uygulamasına son verildi, ancak başka bölgelerde uygulama devam etti. Soma’da 301, Ermenek’te 18, diğer taşeron şirketlerde birçok madenci kardeşimiz şehit oldu. Bizler, daha sağlıklı şartlarda çalışma, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunma ve ailemizle birlikte daha iyi şartlarda yaşama mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. 17 Mayıs Karadon Şehitlerimizi, facianın 10’uncu yıldönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına ve madenci camiamıza tekrar başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle tüm maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun.”

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Bozkurt Eczanesi
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Gülden Eczanesi
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Müge Eczanesi
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Okay Ayçiçek Eczanesi
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Yeditepe Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
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