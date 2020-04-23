Groupe Renault'dan ilk çeyrekte 10 milyar 125 milyon avro ciro

İSTANBUL (AA) - Groupe Renault, bu yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 125 milyon avro ciro gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi gölgesinde geçen bu yılın ilk çeyreğinde, global otomotiv pazarı 2019'un ilk çeyreğine kıyasla yüzde 24,6 daralma yaşadı.

Çalışanlarını korumak ve hükümetlerin aldığı önlem kararları doğrultusunda Groupe Renault, mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari faaliyetlerini durdurdu. Grubun global satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu.

Avrupa pazarı yüzde 26,2 küçülürken, Groupe Renault'nun satışları yüzde 36 düşüşle 321 bin 756 adet olarak gerçekleşti. Bu daralma özellikle ilk çeyreğin sonunda, grubun endüstriyel ve ticari faaliyetlerinin çoğunu durdurması nedeniyle önemli ölçüde hız kazandı.

Ağırlıklı olarak perakende satış yapan Dacia markası, bu kanalda özellikle Fransa'da yaşanan sert daralma sonucu, ciddi şekilde etkilendi ve satışları 44,5 azaldı. Öte yandan, Renault markasının satışlarında yüzde 32,3 düşüş yaşandı.