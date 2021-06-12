Grup Laçin kimdir? Grup Laçin üyeleri isimleri nelerdir?

90’ların popüler Türk müzik grubu Grup Laçin, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda eğitim alan dört öğrenci tarafından kuruldu. Müzik hayatları boyunca birçok çalışmaya imza atan Grup Laçin üyeleri, grubu geniş kitlelere tanıtmayı başardığı gibi küresel faaliyetlerde de yer almış ve ödüllere layık görülmüştür.

GRUP LAÇİN KİMDİR? GRUP LAÇİN ÜYELERİ İSİMLERİ NELERDİR?

Grup Laçin 1991 senesinde Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda eğitim alan 4 öğrenci tarafından kurulmuştur. Orijinal tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlamışlar ve geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başarmışlardır.

Grup Laçin'in eski üyelerle birlikte toplam 9 üyesi bulunmaktadır. Bu grup 13 senede 7 albüme imza atmıştır. 90'lı yılların ortalarında oldukça popüler olmuş ve grubu tanıtmışlardır.

Grup Laçin üyelerinin isimleri aşağıdaki gibidir:

Solist : Hakan Alkar

Klarnet : Serkan Çağrı

Akordeon Vokal : Şerif Baldemir

Bağlama vokal : Ali Abacı

Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki

Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı

Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

Davul : Timur Ümüt

Bas gitar : Alaskar Abbasov