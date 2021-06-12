Grup Laçin kimdir? Grup Laçin üyeleri isimleri nelerdir?

90’ların popüler Türk müzik grubu Grup Laçin, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda eğitim alan dört öğrenci tarafından kuruldu. Müzik hayatları boyunca birçok çalışmaya imza atan Grup Laçin üyeleri, grubu geniş kitlelere tanıtmayı başardığı gibi küresel faaliyetlerde de yer almış ve ödüllere layık görülmüştür.
Grup Laçin 1991 senesinde Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda eğitim alan 4 öğrenci tarafından kurulmuştur. Orijinal tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlamışlar ve geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başarmışlardır.
Grup Laçin'in eski üyelerle birlikte toplam 9 üyesi bulunmaktadır. Bu grup 13 senede 7 albüme imza atmıştır. 90'lı yılların ortalarında oldukça popüler olmuş ve grubu tanıtmışlardır.
Grup Laçin üyelerinin isimleri aşağıdaki gibidir:
Solist : Hakan Alkar
Klarnet : Serkan Çağrı
Akordeon Vokal : Şerif Baldemir
Bağlama vokal : Ali Abacı
Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki
Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı
Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)
Davul : Timur Ümüt
Bas gitar : Alaskar Abbasov
Müzik alanında kaliteli işlere imza atan Grup Laçin üyeleri bu yolculukta 1998'de, Altın Kelebek ve Magazin Gazetecileri Derneği tarafından ödüle layık görülmüştür.
Türkiye'nin en iyi Grubu Ödülü (1998, Altın Kelebek)
Yılın En İyi Çıkış Yapan Grup Ödülü (1998, Magazin Gazetecileri Derneği)
1994 yılında Türküden Sevgiye,
1996 yılında Doğaçlama Yürek,
1998 yılında Bekar Gezelim,
2000 yılında Sevdalım,
2002 yılında Ayşelerin Ayşesi,
2004 yılında Laçin,
2007 yılında Şinanari albümü Grup Laçin tarafından dinleyenlerin beğenisine sunulmuştur.
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