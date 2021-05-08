GS-BJK maçındaki penaltı doğru mu? Galatasaray Beşiktaş maçında Donk'un Atiba'ya yaptığı hareket penaltı mı?

GS-BJK maçındaki penaltı doğru mu? Süper Lig'in 40. haftasında yaşanan pozisyonun ardından en çok araştırılan sorulardan oldu. Cüneyt Çakır'ın kararı ile penaltı atılan maçta, Galatasaray Beşiktaş maçında Donk'un Atiba'ya yaptığı hareket penaltı mı? sorusu tartışma yarattı. İşte, detaylar...

GS-BJK MAÇINDAKİ PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Galatasaray - Beşiktaş maçında yaşanan penaltı atışından sonra maçın seyri değişti. Maç 1-0 iken Donk Atiba'yı formasından çekti. VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Cüneyt Çakır VAR'a giderek penaltı kararı verdi. Gezzal da topu ağlara göndererek 42. dakikada penaltıdan buldugu golle durumu 1-1'e getirdi.

GS-BJK İLK 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Gökhan Töre, Larin



