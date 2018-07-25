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Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşıyor. Peki Sakaryaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sakaryaspor-Galatasaray maçının tüm detayları...

Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Galatasaray, yeni sezon öncesi Türkiye'deki ilk hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşıyor. Futbolseverler Sakarya Atatürk Stadı’ndaki Sakaryaspor ile Galatasaray arasında oynanacak hazırlık maçını saat 19.00'dan itibaren GS TV'den şifresiz canlı olarak izleyebiliyor.

CANLI

SAKARYASPOR-GALATASARAY MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 5: Selçuk İnan'ın ara pasında Onyekuru topun üzerinden atladı savunma arkasına iyi bir koşu yapan Muğdat düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 20: Sağ kanattan gelişen etkili atakta içeriye çevrilen topu Belhanda ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.
DAKİKA 42: Sinan Gümüş, Galatasaray adına farkı 3'e çıkaran isim oldu.

SAKARYASPOR - GALATASARAY

STAT: Sakarya Atatürk
SAAT: 19.00
YAYIN: GS TV

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan, Ferit, Recep, Burak, Berkay, Oğuz Kocabal, Ferhat, Savaş, Taha, Tevfik, İlyas, Zahit
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Belhanda, Sinan, Feghouli, Onyekuru, Muğdat

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ
Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil’i Eren Derdiyok’un golüyle 1-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1, İspanya temsilcisi Valencia’ya ise 2-1 mağlup oldu. PSV maçında golü Linnes atarken, Valencia mücadelesinde ise gol yeni transfer Henry Onyekuru’dan geldi.

GALATASARAY, SAKARYASPOR İLE 27 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Engin Korukır yönetimindeki Sakaryaspor ile tarihinde 27 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçlarda rakibine galibiyet sayılarında 19-3’lük üstünlük sağladı.

Sakaryaspor’un tüm galibiyetleri kendi sahasında geldi. İki takım arasında oynanan 5 maç berabere biterken Sakarya’da oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 9 galibiyet elde etti. İki takım en son 28 Nisan 2008 yılında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, Sakarya Atatürk Stadı’nda seyircisiz oynanan karşılaşmadan Mehmet Güven ve Ümit Karan’ın (2) golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor - Galatasaray gs tv

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