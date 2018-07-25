Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Galatasaray, yeni sezon öncesi Türkiye'deki ilk hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşıyor. Futbolseverler Sakarya Atatürk Stadı’ndaki Sakaryaspor ile Galatasaray arasında oynanacak hazırlık maçını saat 19.00'dan itibaren GS TV'den şifresiz canlı olarak izleyebiliyor.

SAKARYASPOR-GALATASARAY MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 5: Selçuk İnan'ın ara pasında Onyekuru topun üzerinden atladı savunma arkasına iyi bir koşu yapan Muğdat düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 20: Sağ kanattan gelişen etkili atakta içeriye çevrilen topu Belhanda ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

DAKİKA 42: Sinan Gümüş, Galatasaray adına farkı 3'e çıkaran isim oldu.

SAKARYASPOR - GALATASARAY

STAT: Sakarya Atatürk

SAAT: 19.00

YAYIN: GS TV

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan, Ferit, Recep, Burak, Berkay, Oğuz Kocabal, Ferhat, Savaş, Taha, Tevfik, İlyas, Zahit

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Belhanda, Sinan, Feghouli, Onyekuru, Muğdat

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil’i Eren Derdiyok’un golüyle 1-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1, İspanya temsilcisi Valencia’ya ise 2-1 mağlup oldu. PSV maçında golü Linnes atarken, Valencia mücadelesinde ise gol yeni transfer Henry Onyekuru’dan geldi.