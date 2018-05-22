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GS TV Türksat Uydusu'nda şifresiz yayına başladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarına GS TV'den bir müjde daha! GS TV saat 18.00 itibariyle Türksat Uydusunda şifresiz yayınlara başladı. GS TV, geçtiğimiz günlerde HD yayına başlamıştı.

GS TV Türksat Uydusu'nda şifresiz yayına başladı!

20 Mayıs'ta HD yayına başlayan Galatasaray Televizyonu artık Türksat Uydusunda Şifresiz yayınlara başladı. Galatasaray Kulübü başkanı Mustafa Cengiz, seçimleri kazanmasının ardından müjdeli haberi vermişti.

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden Cengiz'e teşekkür ederken, şifresiz yayına geçilmesi sonrası Cengiz'e birçok olumlu yorum geldi.

GS TV frekans bilgileri

11676 V 24444 Türksat 42E

GS TV nasıl ayarlanır?

​GS TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11676 sayısını girin. Polarizasyon kısmında V (Dikey)seçin. Sembol kısmına 24444 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz.

FEC değerini değiştirmek isterseniz GS TV yayınının FEC'i 3/4. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

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Galatasaray gs tv Türksat

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