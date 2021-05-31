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GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı

31.05.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağır komplikasyonlar geliştirme riski olan Kovid-19 hastalarının erken tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen monoklonal antikor ilacına, FDA'den acil durum kullanım ruhsatı verildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının erken tedavisinde kullanılmak üzere GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen antikor ilacına ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FDA'in antikor ilacına acil durum kullanım onayı vermesinde ilacın Faz 3 çalışmasında elde edilen olumlu sonuçlar rol oynadı.

Ağır komplikasyonlar geliştirme riski olan Kovid-19 hastalarının erken tedavisinde kullanılmak üzere GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen monoklonal antikor ilacına FDA'den acil durum kullanım ruhsatı verildi.

Bu çalışmanın ara sonuçlarına göre, yüksek riskli erişkin Kovid-19 pozitif hastalarında hastane yatışı ya da ölüm riskinde, plasebo ile karşılaştırıldığında yüzde 85 azalma sağlandığı gözlemlendi. Ayrıca laboratuvar verileri, ilacın Hindistan varyantı da dahil olmak üzere bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

FDA'in acil durum kullanım onayı doğrultusunda ilacın gelecek haftalarda ABD'deki Kovid-19 tanısı konmuş uygun hastalar için erişilebilir olması hedefleniyor.

İlacın acil kullanım onayı için başta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) olmak üzere diğer küresel ruhsatlandırma otoriteleriyle yürütülen süreçler devam ediyor.

EMA Beşeri Tıbbi Ürünler Kurulu hastaneye yatış riski yüksek olan erişkinlerde yapılan Kovid-19 Monoklonal Antikor Etkililik Çalışması sonucu elde edilen etkililik ve güvenlilik verilerinin analizini değerlendirerek geçen günlerde ilaca olumlu yönde görüş bildirmişti.

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