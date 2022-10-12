GSK tedarikçileri için Sürdürülebilir Tedarik Programı başlattı

İSTANBUL (AA) – GSK, iklim üzerinde net sıfır etki ve doğa üzerinde net pozitif etki bırakma vizyonu kapsamında tedarikçileri için Sürdürülebilir Tedarik Programı’nı duyurdu.

GSK açıklamasına göre, geçen günlerde New York’ta gerçekleştirilen ve dünyanın iklim konusundaki en önemli etkinliklerinden biri olan Climate Week NYC’de duyurulan program kapsamında GSK, 2023 yılından itibaren tedarikçilerinden sürdürülebilirlik taahhütleri konusunda harekete geçmelerini talep edecek ve onları bu konuda destekleyecek.

Açıklamaya göre, ilaç endüstrisinin çevresel ayak izinin önemli bir bölümünü tedarik zincirleri oluşturuyor. GSK içinse tedarik zinciri şirketin karbon ayak izinin yüzde 40'ını oluştururken, tedarikçiler aynı zamanda su, atık ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkisinin de önemli bir kısmından sorumlu oluyor. Bu sebeple tedarik zincirleriyle gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları, GSK'nın net sıfır karbon ve biyoçeşitliliği geri kazanma konusundaki çevresel hedeflerine ulaşmada önemli bir yere sahip.

GSK tarafından başlatılan Sürdürülebilir Tedarik Programı kapsamında tedarikçilerden karbon, enerji, ısı, ulaşım, su, atık, ormansızlaştırma içermeyen malzeme tedariki konularında harekete geçmeleri talep edilecek. Buna ek olarak tedarikçilerden emisyon oranlarını açıklamaları, karbon azaltma hedefi belirlemeleri, yenilenebilir enerji ve ısıya geçmeleri, su sıkıntısı yaşanan bölgelerde su nötrlüğünü sağlamaları, yüzde 10 atık azaltımına gitmeleri ve yeşil nakliye çözümleri sunmaları beklenecek.

Bu yeni programın bir parçası olarak GSK, tedarikçilerini eğitim ve yeni çevresel sürdürülebilirlik önlemlerinin benimsenmesi konularında aktif olarak destekleyecek. Bununla birlikte GSK, önümüzdeki ay içerisinde 160’tan fazla tedarikçisiyle bir araya gelerek, ortak hedefler doğrultusunda birlikte nasıl çalışılacağını tartışacak ve tedarikçilerin bu konudaki ihtiyaçlarını tespit edecek.

Tedarikçiler tarafından hayata geçirilecek bu eylem planı, GSK'nın iklim ve doğa konusundaki çevresel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmanın yanı sıra hem GSK'nın hem de tedarikçilerinin uzun vadeli değer yaratmasına ve iş süreçlerini güçlendirmesine yardımcı olacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen GSK Satın Alma Direktörü Lisa Martin, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir Tedarik Programımızın başlatılması, tedarikçi ortaklarımızın sürdürülebilirlik yolculuğumuza katılması ve GSK olarak iklim ve doğa konusundaki hedeflerimize ulaşmamız açısından önemli bir adım. Birlikte hastalıkların önüne geçme tutkusuyla faaliyet gösteren bir biyofarma şirketi olarak, çevresel sistemlerde olumlu değişimin öncüsü olmalı; gezegenimizin ve insanların sağlığını korumak için tüm paydaşlarımızla her zamankinden daha yakın iş birliği içerisinde çalışmalıyız."

