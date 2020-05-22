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GSO’nun girişimleri sonuç veriyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.05.2020 16:02 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) başvurusu ile yerli üreticilerin mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek amacıyla piyasada kesik elyaf olarak bilinen sentetik ipliklerin ithalatında damping uygulamasına yönelik başlatılan süreç karara bağlanarak, Resmi Gazete’de yayımlandı.GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO’nun öncülüğünde, firmalardan gelen talepler doğrultusunda yapılan başvuru ve nihai gözden geçirme sürecinin ardından kesik elyaf ipliği ithalatında damping uygulamasının devam etmesi kararı alındığını belirterek, “Tam da böylesi zorlu bir dönemde kesik elyaf ipliğinde dampingin devam etmesi sektör açısından çok önemliydi.

GSO’nun girişimleri sonuç veriyor

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) başvurusu ile yerli üreticilerin mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek amacıyla piyasada kesik elyaf olarak bilinen sentetik ipliklerin ithalatında damping uygulamasına yönelik başlatılan süreç karara bağlanarak, Resmi Gazete’de yayımlandı.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO’nun öncülüğünde, firmalardan gelen talepler doğrultusunda yapılan başvuru ve nihai gözden geçirme sürecinin ardından kesik elyaf ipliği ithalatında damping uygulamasının devam etmesi kararı alındığını belirterek, “Tam da böylesi zorlu bir dönemde kesik elyaf ipliğinde dampingin devam etmesi sektör açısından çok önemliydi. Ticaret Bakanlığımızın titiz bir süreç yönetimi sonucunda bu karara varıldı” dedi. Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayicilerin yaşadığı sorunların çözümü için çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, “Gaziantep, Adana ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çeşitli illerdeki iplik üreticilerimiz ile iplik sektörünün yaşadığı sorunlarımızı paylaşmış ve özellikle kesik elyaf ipliği üzerine yapmış olduğumuz görüşmelerde, kesik elyaf ipliği ithalatında damping uygulamasının bazı ülkeler için 2019, bazı ülkeler için 2020 yılında biteceğini ve bu durumun yerli üreticiyi zor durumda bırakacağını dile getirmiştik. Bunun neticesinde Gaziantep Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde, firmalarımızın katılımı ve desteğiyle Nihai Gözden Geçirme Başvurusunu 29 Kasım 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı’na yapmıştık. Soruşturma tebliği ve nihai gözden geçirme sürecinin ardından piyasada kesik elyaf olarak bilinen sentetik ipliklerin ithalatında damping uygulamasının devam etmesi kararı alındı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. En başından buyana birlikte yürüttüğümüz bu süreçte Adana Sanayi Odası’na, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na, firma temsilcilerimize ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Uygulamaya konu ülke ve iplik grupları
Sentetik iplikler olan 5508, 5509 (5509.52, 5509.61, 5509.91 hariç) 5510 (5510.20 hariç) ve 5511 GTİP numaralı ürünlere yönelik Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam, Çin, Endonezya ve Hindistan’dan yapılan ithalata yönelik olarak 2014/2 ve 2015/8 sayılı tebliğler kapsamında damping uygulaması bulunuyor. Söz konusu önlemler alınmasaydı Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam için olanı 8 Nisan 2019 tarihinde; Çin, Endonezya ve Hindistan için olanı ise 17 Nisan 2020’de sona erecekti. Nihai Gözden Geçirme sonucunda ithalatta halihazırda devam eden damping uygulamasının sürelerinin uzatılması sağlanmış oldu.

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