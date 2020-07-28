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GTB başkanları Kurban Bayramı’nı kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Bayramların gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma hissiyatını pekiştiren müstesna günler olduğunu belirten GTB başkanları, “İslam alemi olarak mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın manevi hazzı ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz.

GTB başkanları Kurban Bayramı’nı kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bayramların gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma hissiyatını pekiştiren müstesna günler olduğunu belirten GTB başkanları, “İslam alemi olarak mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın manevi hazzı ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Hakk’a teslimiyetin en güzel örneklerinden biri olan Kurban Bayramı, özü itibariyle tüm insanlığı dostluğa, kardeşliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya davet etmekte. Birlik ve beraberliğin önemini ortaya koyan, millet olma şuurumuzu daha da güçlendiren bayramlarımız bu nedenle asırlardır yaşadığımız bu topraklarda bizi biz yapan en özel değerlerimizin başında gelmekte. Bu sene idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nda Gaziantepli hemşehrilerimizi özellikle dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Kurban kesimi öncesi ve sonrası maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle riayet edilmesi kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için büyük önem arz etmekte. Bu bağlamda özellikle kalabalık ortamlardan uzak durarak, bayram kutlamalarımızı daha sağlıklı yarınlar için telefonla gerçekleştirmemiz şehrimizde normalleşme dönemini hızlandıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın sağlık ve huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bu mukaddes zaman diliminde, başta Gaziantepli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimize kutluyoruz" ifadelerine yer verdiler.

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