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Guangzhou Evergrande, Andre Ayew için 45 milyon Sterlin'i gözden çıkardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Swensea City'den kiraladığı Andre Ayew ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin, Andre Ayew'i transfer etmek için 45 milyon Sterlin'i gözden çıkardığı öne sürüldü.

Guangzhou Evergrande, Andre Ayew için 45 milyon Sterlin'i gözden çıkardı

Fenerbahçe'de Andre Ayew gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli taraftarları ikiye böldü. Taraftarların bir kısmı bu sezon 5 golle takımın en golcü oyuncusu olan Ganalı oyuncuyu alkışlarken, bir kısmı da gösterdiği performansı beğenmeyerek tepki gösteriyor.

Bonservisi İngiltere Premier Lig'in Galler ekibi Swensea City'de bulunan Andre Ayew ile ilgili müthiş bir iddia geldi.

Gana'nın en büyük haber portalı Ghanaweb'in haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Çin Süper Ligi kulübü Guangzhou Evergrande, Swansea'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew'i transfer etmek istiyor. Solak hücumcu Fenerbahçe'ye kiralık olarak verildi ancak Çin'de transfer dönemi kapanmadan Guangzhou'nun yolunu tutabilir. Galler'deki kaynaklara göre Guangzhou Evergrande, Ayew için 45 milyon Sterlinlik bir teklif verdi.
Swensea'nin teklifi kabul edip etmeyeceği ve Ayew'in Çin'e gitmek isteyip istemediği henüz bilinmiyor. Bu, Evergrande'ın Ayew'e ilk ilgisi değil. Çin kulübü 2018 Ocak ayında da Ganalı oyuncuyu transfer etmek istemişti."

(Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
andre ayew Fenerbahçe Guangzhou Evergrande

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Çinliler harbi mbesil ya bu kalas değil 45M P0und, 4,5K pound dahi etmez.
palavra haber,menejeri atmıştır ortaya bırakın 45 milyonu 5 milyon sterlin verenin elini öperler.
Bu çinlilerde para çok saçıyorlar yazık bunlar sonra süper topçu sanıyorlar kendilerini
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