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Cenk Tosun'a rekor teklif!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande, Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Çin Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Guangzhou Evergrande, 6 golde kalan Brezilyalı oyuncusu Alan'ın yerine forvet arıyor. Cenk ise 3-4 adaydan birisi olarak öne çıkmış durumda... Konuşulan 40 milyon Euro'luk rakam ise özellikle Beşiktaş'ın Everton'la yapılan anlaşmada yer alan yüzde 7.5'lik bir sonraki satış hakkını akıllara getirdi.

BEŞİKTAŞ'A YÜZDE 7.5 PAY
Beşiktaş'ın İngiliz ekibiyle yaptığı anlaşmada "Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde, Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7.5'u şirketimize ödenecektir" ifadesi yer alıyor.

TALISCA'DAN CENK PAYLAŞIMI
Öte yandan geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve Çin Ligi'ne transfer olan Anderson Talisca'dan Cenk Tosun'lu paylaşım geldi. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği takım arkadaşı Cenk Tosun ile olan gol sevincini paylaştı ve eski takım arkadaşını etiketledi.

Cenk geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olurken Talisca da sezon sonu Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzalamıştı. (İnternethaber)

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Guangzhou Evergrande everton

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