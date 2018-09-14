Cenk Tosun'a rekor teklif!

Çin Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Guangzhou Evergrande, 6 golde kalan Brezilyalı oyuncusu Alan'ın yerine forvet arıyor. Cenk ise 3-4 adaydan birisi olarak öne çıkmış durumda... Konuşulan 40 milyon Euro'luk rakam ise özellikle Beşiktaş'ın Everton'la yapılan anlaşmada yer alan yüzde 7.5'lik bir sonraki satış hakkını akıllara getirdi.

BEŞİKTAŞ'A YÜZDE 7.5 PAY

Beşiktaş'ın İngiliz ekibiyle yaptığı anlaşmada "Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde, Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7.5'u şirketimize ödenecektir" ifadesi yer alıyor.

TALISCA'DAN CENK PAYLAŞIMI

Öte yandan geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve Çin Ligi'ne transfer olan Anderson Talisca'dan Cenk Tosun'lu paylaşım geldi. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği takım arkadaşı Cenk Tosun ile olan gol sevincini paylaştı ve eski takım arkadaşını etiketledi.

Cenk geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olurken Talisca da sezon sonu Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzalamıştı. (İnternethaber)

