SPOR

Guangzhou Evergrande - Guangzhou R&F maçında Anderson Talisca 2 gol kaydetti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

Anderson Talisca, Çin Süper Ligi'ndeki üstün performansını sürdürmeye devam ediyor. Guangzhou Evergrande'nin Guangzhou R&F'yi konuk ettiği maçta sahneye çıkan Talisca, kaydettiği gollerle takımına galibiyeti getirdi.

Guangzhou Evergrande - Guangzhou R&F maçında Anderson Talisca 2 gol kaydetti

Çin Süper Ligi'nin 4. haftasında Guangzhou Evergrande, sahasında Guangzhou R&F'yi konuk etti.

Sezona 3'te 3 ile başlayan Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F ile oynadığı maçta da iyi gidişatını sürdürdü ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 13 ve 61. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Talisca, ligdeki 4. maçında 3. golünü kaydetti.

Aldığı galibiyetle 4'te 4 yapan Guangzhou Evergrande, puanını 12'ye yükseltti. Guangzhou R&F ise 2 puanda kaldı.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Resmen açıklandı! Messi ve Ronaldo...Resmen açıklandı! Messi ve Ronaldo...
Dünya Vitor Pereira'yı konuşuyor! Zirvede...Dünya Vitor Pereira'yı konuşuyor! Zirvede...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guangzhou Evergrande anderson talisca

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Fırtına gibi geri döndüler

Fırtına gibi geri döndüler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ve UEFA açıkladı! G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş...

Ve UEFA açıkladı! G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ümit Karan tarih yazıyor!

Ümit Karan tarih yazıyor!

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Guangzhou Evergrande - Guangzhou R&F maçında Anderson Talisca 2 gol kaydetti

Talisca şov sürüyor! Yine sahneye çıktı

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları

Resmen açıklandı! Messi ve Ronaldo...

Dünya Vitor Pereira'yı konuşuyor! Zirvede...

Dünya Vitor Pereira'yı konuşuyor! Zirvede...

Büyük sürpriz! Beşiktaş'a geri dönüyor

Büyük sürpriz! Beşiktaş'a geri dönüyor

Racing Club taraftarı, şampiyonluk kutlamalarına dedesinin kafatasıyla katıldı!

Şampiyonluğu dedesinin kafatasıyla kutladı!

Arjantin'de Racing Club şampiyonluğa ulaştı

Arjantin'de şampiyon Racing!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.