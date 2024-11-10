Guardiola döneminin sonuna mı geldik? Rodri'nin sakatlığı sonrası kötü gidiş rekoru kırıyor...

American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton'ın gollerini 78. dakikada Joao Pedro ile 83. dakikada Matt O'Riley kaydetti. Manchester temsilcinin tek golünü ise 23. dakikada Erling Haaland attı.

ÜST ÜSTE 4. KEZ MAĞLUP OLDULAR

Bu sonuçla Manchester City, Ağustos 2006'dan bu yana ilk defa tüm kulvarlarda üst üste 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İngiliz temsilcisi, ligde Bournemouth (2-1) ile Brighton (2-1), İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham (2-1) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a (4-1) mağlup oldu.

Mavi-beyazlıların İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola da teknik adamlık kariyerinde ilk kez art arda 4 mağlubiyet yaşadı. Rodri'nin sakatlığı sonrası alınan mağlubiyetler dikkatlerden kaçmadı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemedi.

"ZORLUKLARI SEVERİM"

Yenilgi sonrası konuşan Pep Guardiola, "Hoş geldiniz! Her zaman hayatta bir ilk vardır. Belki de 7 yılda kazanılan 6 şampiyonluktan sonra bir yıl başka takım şampiyonluk yaşamalı. Bu durum benim için bir zorluk. Zorlukları severim. Geri adım atmayacağım. Şimdi daha da fazlasını yapacağım." dedi.