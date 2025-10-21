Guardiola ısrarla istiyordu! Arda Güler için Real Madrid'den transfer açıklaması

Milli Takımımızın yıldız ismi Arda Güler için geçtiğimiz günlerde İngiliz devi Manchester City devreye girmiş ancak görüşmeler başlamadan sona ermişti.

GUARDIOLA ÇOK İSTEDİ

DefensaCentral'de yer alan haberlere göre, Manchester City de oyuncuyla yakından ilgilenmeye başladı. Pep Guardiola'nın özel isteğiyle başlatılan bu ilgi, Arda'nın oyun tarzının City'nin sistemine çok uygun görülmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Haberin detayında, City'nin Madrid'e Arda Güler'in fiyatını sorduğunu bildirdi.

"SATILIK DEĞİL"

Real Madrid, "Arda Güler, herhangi bir bedel karşılığında satılık değil." cevabını verdi.