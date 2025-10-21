SPOR

Guardiola ısrarla istiyordu! Arda Güler için Real Madrid'den transfer açıklaması

Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler için Manchester City devreye girdi. Pep Guardiola’nın özel isteğiyle başlatılan görüşmelerde City, Arda’nın fiyatını sordu ancak Real Madrid, genç futbolcunun satılık olmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Guardiola ısrarla istiyordu! Arda Güler için Real Madrid'den transfer açıklaması
Berker İşleyen
Milli Takımımızın yıldız ismi Arda Güler için geçtiğimiz günlerde İngiliz devi Manchester City devreye girmiş ancak görüşmeler başlamadan sona ermişti.

GUARDIOLA ÇOK İSTEDİ

DefensaCentral'de yer alan haberlere göre, Manchester City de oyuncuyla yakından ilgilenmeye başladı. Pep Guardiola'nın özel isteğiyle başlatılan bu ilgi, Arda'nın oyun tarzının City'nin sistemine çok uygun görülmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Haberin detayında, City'nin Madrid'e Arda Güler'in fiyatını sorduğunu bildirdi.

"SATILIK DEĞİL"

Real Madrid, "Arda Güler, herhangi bir bedel karşılığında satılık değil." cevabını verdi.

