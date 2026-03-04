SPOR

Kapat
Beşiktaş'ta Altay Bayındır sesleri! Sergen Yalçın'dan transfer sorusuna gizemli yanıt: "Zamanı gelince..."

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Rizespor mesaisinin ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır soruldu! Gelecek transfer dönemi için adı sıkça Siyah-Beyazlılarla anılan yıldız eldiven hakkında Sergen Hoca'nın verdiği kaçamak ama açık kapı bırakan yanıt, sosyal medyada büyük heyecan yarattı. İşte o kritik açıklamalar ve Altay'ın İngiltere'deki son durumu...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Beşiktaş'ta, Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ardından saha içinden çok gelecek transfer dönemine yönelik planlar konuşulmaya başlandı. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, maç sonu basın toplantısında transfer gündemine dair çok kritik bir soruyla karşılaştı.

SERGEN YALÇIN'A 'ALTAY BAYINDIR' SORUSU!

Bir süredir kalesini sağlama almak isteyen Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği iddiaları spor kamuoyunda yüksek sesle dillendiriliyordu.

Basın toplantısında bir muhabirin, "Yönetimden Altay Bayındır'ın transferini istediniz mi?" şeklindeki direkt sorusu üzerine Sergen Yalçın'ın verdiği yanıt, iddiaları yalanlamaması sebebiyle dikkatleri daha da üzerine çekti.

"TRANSFER DÖNEMİ GELİNCE KONUŞURUZ"

Başarılı teknik adam, Altay Bayındır ismini ne doğruladı ne de yalanladı. Sürecin hassasiyetine dikkat çeken Yalçın, "Bu sorulara cevap vermenin şu an zamanı değil. Önümüzde hedeflerimiz var; kupa oynuyoruz, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince oturur bu konuları detaylıca konuşuruz." ifadelerini kullanarak topu taca attı ve yönetime açık bir mesaj gönderdi.

ALTAY BAYINDIR'IN MANCHESTER KARNESİ

Beşiktaş'ın radarındaki 25 yaşındaki milli file bekçisi, İngiliz devinde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Manchester United'da birinci kaleci Senne Lammens'in yedeği konumunda bulunan Altay Bayındır, bu sezon İngiliz ekibinin kalesini sadece 6 resmi maçta koruyabildi. Daha fazla süre almak isteyen başarılı eldivenin, Süper Lig'e ve özellikle Siyah-Beyazlı formaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Altay Bayındır beşiktaş
