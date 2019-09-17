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Guardiola, John Stones'un da sakatlandığını açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.09.2019 21:37 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City'de Aymeric Laporte'den sonra John Stones'un da sakatlanmasıyla stoper bölgesinde sadece Nicolas Otamendi kaldı.

Guardiola, John Stones'un da sakatlandığını açıkladı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın oynayacakları Shakhtar Donetsk mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, John Stones'un antreman sırasında sakatlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Bir diğer stoper Laporte'nin de sakat olduğunu ve tek stoperleri kaldığını hatırlatan Guardiola, "Sadece bir stoperle mücadele etmek benim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadesini kullandı.

Manchester City'nin sahasında Brighton'u 4-0 yendiği maçta sağ dizinden sakatlanan Laporte'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City pep guardiola John Stones

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