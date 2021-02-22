Gübre desteğinin artırılması çiftçiyi memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gübre desteğinin artırılacağını açıklaması, Kayserili çiftçileri memnun etti. Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, "Maliyetler ne kadar düşerse, bizim üretimimiz o kadar artar" dedi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından açıkladığı desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve tarım bakanımıza gübre desteğinin artırılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim Ankara’ya gitme sebebimiz, gübre fiyatlarının aşırı yükselmesi, mazot fiyatları, yem fiyatları ve elektrik fiyatları çiftçimizin girdi fiyatlarının aşırı yükselmesiydi. İlimizin vekilleri ile görüşmelerde bulunduk. Görüşmelerimizin ana gündem maddesi, çiftçi maliyetlerinin ve gübre fiyatlarını artmasıydı. Allah razı olsun hepsi de bizimle ilgilendi ve konuya vakıflar. Sadece Kayseri’nin sorunu değil, Türkiye’de ki tüm çiftçileri ilgilendiren bir sorun. Geçen sene 2 bin TL’ye aldığımız üre gübresi, şuan da 3 bin 200 TL civarında satılıyor. Fiyatlar arttı. Taner Yıldız bakanımız ilgililerle görüşerek, dünyada çok gübre tüketildiğini ve bunun kur bazında değil de gübrenin ham maddesine dolar bazında zam geldiğini teyit etti. Üre gübresinin dışardan geliş fiyatının 400 ve 450 dolar civarında olduğunu söylediler. Dünya piyasası tabi ki bunu bu şekilde kabul ediyor. Dünya da gübrenin kur bazında değil, gübrenin arttığını söylediler. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımızda bu konulara vakıf, ona da bilgi veriyorlar. Dün Bakanlar Kurulundan sonra dekar başına 8 TL olan gübre desteği 16 TL’ye çıktı. Bu tabi ki bizi biraz olsun rahatlatır. Çiftçilerimiz bunun dolar bazında artıp artmadığını bilmezler. Sadece gübrenin pahalandığını bilirler. ’Döviz düşüyor, gübre niye pahalanıyor’ diye çiftçilerimiz arıyor. Bundan dolayı görüşmelerde bulunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde konuyu tarım bakanımızla da görüşebileceğimiz bir ortam hazırlanacak. Ankara’da tarım bakanımız ile de görüşeceğiz" dedi.

"Maliyetler ne kadar düşerse, bizim üretimimiz o kadar artar" diyen Güneş, "Maliyetler ne kadar yükselirse, bizim üretimimiz bir o kadar düşer. Maliyetler ne kadar düşerse, bizim üretimimiz o kadar artar. Pandemi döneminde üretmek çok önemli. Çiftçilerimiz üretmek istiyorlar. Biz üretmek istiyoruz. Devletimiz, pandemi döneminde bizi sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tuttu. Neden tuttular, çünkü üretimin devam etmesi, ülkemizin üretiminin devam etmesi için bizleri muaf ettiler. Bizde bunun için sonuna kadar teşekkür ettik. Minnettarız. Bu durumda çiftçilerin önemi ortaya çıktı, üretenlerin özelliği ortaya çıktı. Bizde devletimizin bize yapmış olduğu bu jeste karşılık olarak daha çok ürettik. Şuan da üretimde bir sıkıntı yok ama girdi fiyatları yükseldiği sürece üretim azalır. İnşallah önümüzde ki günlerde hayırlı haberler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

